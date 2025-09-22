快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

冠德奪「高雄車站專四、五及商四公辦都更案」 預估總投資規模逾95億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
高雄車站專用區四、五及商四開發模擬圖。高雄市政府／提供
高雄車站專用區四、五及商四開發模擬圖。高雄市政府／提供

冠德建設再奪大型公辦都更案。冠德（2520）21日公告，獲選為「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」最優申請人，該案為高雄車站站前第一環圈重大更新計畫，可望帶動整體城市轉型升級，翻轉站前面貌，成為高雄的國際商業門戶，預估總投資規模逾95億元，預計2034年完工。

冠德建設董事長馬志綱表示，集團相當看好高雄發展，與日本森大廈都市企劃株式會社合作，借鏡「虎之門之丘」複合式開發經驗，打造車站成為不分平、假日都「有人生活、有人造訪」的城市空間。

馬志綱表示，3塊基地規劃興建2.9萬坪量體，2棟為地上22~26層、地下6層住辦及商業大樓，1棟為地上31層、地下6層的住宅大樓，除了車專四、車專五加碼取得鑽石級綠建築、銀級智慧建築、二級低碳建築及美國LEED黃金級認證外，且承諾額外提供7,500萬元建置立體連通天橋串聯至高雄車站3樓天棚。

另，該案納入冠德集團既有之「天使基金5,000萬」計畫，扶植在地新創產業，並結合所取得之高雄車站下沉式廣場經營權，共同打造主題性吉祥物（品牌）、套裝行程，定期舉辦活動，形塑具現代機能與永續設計的經貿都心。

高雄市副市長林欽榮指出，高雄新車站廣場天棚在去年12月28日啟用，卓榮泰院長、陳世凱部長宣布高鐵南延採「高雄方案」，市長陳其邁正式宣告啟動「高雄車站周邊大都更計畫」，市府與臺鐵合作推動火車站附近土地使用，利用國、公有土地來進行開發，以公帶動私人投資，型塑高雄車站成長關鍵核心區域。

該案區位優勢極佳，朝北串接左營高鐵科技之心、南向緊連亞洲新灣區5G AIoT創新園區，鏈結S廊帶發展核心。推動TOD導向開發，整合商辦、住宅、零售等機能，且本案往北至R16左營高鐵站僅相距5站，搭乘捷運10分鐘內即可到達，在公共運輸效能上更具結構性競爭優勢，未來將成為高雄全新旗艦型開發計畫。

都發局補充，該案為市府與台鐵的合作開發案，依據都計土管及都更計畫規定，未來規劃將現長明派出所及鐵路警察局等警政設施，集中設置於車專四，亦將增設公共停車場，滿足在地停車需求，所規劃的商業機能也將串聯周邊商圈，預計今年年底完成簽約，2027年核定都更事業，預定2034年完工。

「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」基地位置航照圖。高雄市政府／提供
「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」基地位置航照圖。高雄市政府／提供
高雄車站專用區四、五及商四開發模擬圖。高雄市政府／提供
高雄車站專用區四、五及商四開發模擬圖。高雄市政府／提供

公辦都更 高鐵 智慧建築

延伸閱讀

高雄因應颱風樺加沙 工地、社區啟動防颱整備

黃國昌赴台電興達電廠 批火災調查草率：踐踏高雄人權益

金管會「體檢」高雄資產專區

高雄輕軌列車故障 全線營運未中斷

相關新聞

房市管制未鬆綁 李同榮批：央行紙上談兵、房市糾紛風暴要來了

央行理事會決議維持既有貨幣與房市政策按兵不動，並認為房市降溫、漲勢趨緩，限貸政策沒必要進一步鬆綁措施，房市趨勢專家李同榮...

金色三麥董事長葉冠廷：有信心每年賺進一個資本額

金色三麥（7757）董事長葉冠廷表示，未來不斷的展店、也要推出全新品牌，有信心每年都維持賺進一個資本額，預計23日舉行上...

新青安降溫！撥貸戶數金額雙減 土地銀行成唯一正成長

財政部今天公布新青安8月統計，撥貸金額降至新台幣293.1億元、月減14.7%，為上路以來第3低，受理戶數及金額雙雙呈現...

冠德奪「高雄車站專四、五及商四公辦都更案」 預估總投資規模逾95億

冠德建設再奪大型公辦都更案。冠德（2520）21日公告，獲選為「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」最優申請人，該案為...

下半年迎來五個好消息 新光三越吳昕陽：對台中復業要更謙卑

自台中氣爆事件後，9月底將迎來復業，新光三越副董事長吳昕陽表示，對於台中復業，新光三越將會投入最大力量，復業的過程並非為...

淘寶雙11首度擴大至20個國際市場 推當地用戶專屬優惠活動

電商大檔期雙11將屆，電商業者積極備戰，阿里巴巴集團旗下淘寶宣布，今年全球最大購物節「雙11購物節」活動，首度擴展至中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。