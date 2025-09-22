快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
下半年迎來五個好消息，新光三越吳昕陽：對台中復業要更謙卑。侯思蘋／攝影
下半年迎來五個好消息，新光三越吳昕陽：對台中復業要更謙卑。侯思蘋／攝影

自台中氣爆事件後，9月底將迎來復業，新光三越副董事長吳昕陽表示，對於台中復業，新光三越將會投入最大力量，復業的過程並非為了慶祝，而是要以更謙卑、慎重的態度，迎接那些無條件相信新光三越的人，在這段過渡期，所有新光三越的同仁都以喜悅的心情迎接台中的復業。

吳昕陽表示，事件發生的當下，第一時間沒有花太多時間沈浸在情緒當中，而是立即面對挑戰、選擇承擔責任。吳昕陽強調，當時的首要任務是儘速減少對其他人生計的影響，並且全力恢復正常運營。

執行副總吳昕昌則表示，面對氣爆後台中店100億元的業績損失，他關心的並非金額的多寡，而是對所有利害關係人所帶來的影響。他指出，這不僅是金錢損失，涉及到的還有傷亡者、顧客以及合作廠商等各方面，如何妥善處理後續問題，成為當務之急。

吳昕昌表示，更重要的是，如何從這次的傷痛中站起來，並迎接未來的挑戰。9月底的復業僅是序章，真正的重生將從這裡開始，台中也將從零重新啟動，這段時間的反省將是未來重生的基石。

此外，吳昕陽表示，新光三越將迎來五大好消息。首先，小北門的開幕進展順利，試營運期間來客數突破35萬，首三日人潮接近14萬，開店前便有上千人排隊等候。

第二，台中也將依照政府規範，於月底完成復業，其中有800家廠商力挺，並引進135家新櫃，11至12樓將進行全面改裝。

第三，南西長期規劃的食品館將開幕，經過近15年的改裝後，將對標日本百貨的デパ地下（地下美食區），並引進40多家新專櫃，營造如同美食樂園的氛圍。

第四，重頭戲之一的A9 3樓改裝計劃即將完成，與日本伊勢丹合作，將打造600坪的全新男士區，並引入19個專櫃，展示超過100個話題品牌，並新增男士服飾、鞋類及保養品。第五，年度周年慶也即將來臨，為新光三越全年業務增添亮點。

此外，新光三越將與韓國現代百貨合作，經過一年多的籌備，韓國現代百貨將帶來最新潮的品牌，在新光三越信義新天地A11設立台灣唯一快閃店，並以「台韓潮流文化交流」為主題進行展示，未來雙方不排除將台灣品牌帶入首爾現代百貨，或進行快閃店。

隨著景氣回暖，市場也帶來一些利多消息。隨著政府將在十月下旬發放一萬元普發補助，而9月至10月包括教師節、中秋節、國慶日及光復節等多的假期也進一步激勵消費。新光三越表示，從1至8月調整了近300個櫃位，並且積極布局以吸引MZ世代的韓潮風格、運動專區以及人氣餐飲，帶動業績成長近兩成。

新光三越 吳昕陽 日本

