淘寶雙11首度擴大至20個國際市場 推當地用戶專屬優惠活動

電商大檔期雙11將屆，電商業者積極備戰，阿里巴巴集團旗下淘寶宣布，今年全球最大購物節「雙11購物節」活動，首度擴展至中國大陸以外的20個市場，讓全球不同地區、不同語言的用戶，都能輕鬆參與及感受「雙11購物節」的電商購物樂趣。

雙11購物節是由馬雲創辦的阿里巴巴集團旗下淘寶，於2009年11月11日在中國大陸市場首次舉辦的購物節活動。如今，「雙11」已發展成比「黑色星期五」規模更大、銷售額更高的購物節。

淘寶宣布，今年淘寶雙11購物節活動將拓展至全球市場，在中國大陸以外的20個市場同步啟動，提供中文、英語、馬來語、泰語及俄語5種語言版本，推出一系列本地化的雙11優惠活動，全世界各地的消費者都能一起輕鬆參與雙11購物節。

相關優惠包括新用戶專屬1元購，有16個市場的新用戶首次下單即可享專屬商品人民幣1元購優惠。今年首次於新加坡、馬來西亞、泰國、柬埔寨、澳洲市場推出全新線上互動遊戲Taobao Wonderland，為當地用戶打造量身設計的遊戲化購物體驗。遊戲介面支援泰語、馬來語、英語，用戶每日簽到打卡即可累積金豆，未來可用於折抵商品購買金額，最高可享50%折抵。

另外，有12個市場用戶可享受低包郵門檻服務，以更實惠的金額就能買到豐富的高性價比跨境商品。今年雙11購物節期間，淘寶特別針對香港與澳門，推出「0門檻包郵」，不限金額即享有免費配送服務。

針對台灣、新加坡、馬來西亞及澳洲市場，推出大額運費券發送，每日發放限量大額運費抵用券，讓用戶能以更低運費成本即買到眾多商品。

淘寶邀請各市場的本地夥伴與個人，組成市場當地聯盟行銷，透過參與平台簡單商品推廣銷售分潤機制，讓參與此方案的夥伴與個人，最高可獲得特定商品售價30%的佣金；若成功推薦新用戶並完成首次購買，推薦人可再額外獲得5-15美元回饋金。

淘寶統計，2026財年開始至今，淘寶海外新用戶數量成長已達到超過200%的亮眼成績，在中國大陸以外的市場，GMV（商品交易總額）連續五年保持雙位數穩健增長。淘寶的全球服務範圍持續擴大，近期已延伸至中亞五國、南非及阿聯酋，覆蓋超過200個市場，有超過十億用戶在淘寶購物。

為滿足全球消費者多樣化的需求，淘寶持續升級跨境購物體驗，打造覆蓋物流、支付、退換貨與客服四大核心的全方位服務體系，讓全球消費者享受便利、安全且流暢的購物體驗。