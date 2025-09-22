建新國際台北港二期動土 擴大冷鏈與自貿港區布局

國內唯一國際整合物流服務建新國際（8367）旗下子公司新科智慧物流，22日在台北港倉儲物流區低調舉行「台北港冷鏈多溫層國際物流中心暨自由貿易港區事業第二期倉庫工程」的動土典禮。

動土典禮由建新國際陳彥銘董事長親自主持，陳彥銘於致詞中表示第二期倉庫不只是新科的重要里程碑，更代表建新集團對產業、社會與環境的永續承諾。

陳彥銘強調台北港坐擁得天獨厚的地理優勢，結合明年度完工的淡江大橋、台61與台64快速道路，能串聯桃園航空城、新竹科學園區與北台灣產業走廊。建新集團要在這裡打造的，不只是一座倉儲，而是一個具備多溫層冷鏈加值園區、數位智慧系統、以及ESG環境永續的國際級物流中心暨自由貿易港區事業。

陳彥銘說明，新科智慧物流第一期倉庫工程已近完工並訂於9月底前申請使用執照，第一期為8層樓立體建築，總樓地板面積達18,703坪，預計於2026年第1季正式營運；第二期倉庫為符合客戶使用需求及期程，規劃為全區多溫層5,250坪一層倉庫，預計可於2026年第3季完工，第4季啟用，屆時新科智慧物流將帶動台北港整體冷鏈產業及自貿港區業務發展，創造港公司、客戶、新科等多贏局面。

陳彥銘表示，新科的競爭優勢在多溫層倉儲：常溫、恆溫恆濕、冷藏、冷凍一次到位，滿足食品、醫藥、半導體與電商的需求。

智慧化管理：導入WMS與數位化作業，流程簡化30%，效率提升20%，錯誤率更低，客戶更信賴。

保稅與自貿港區優勢：幫助客戶節省關稅與營運成本，靈活進行加值與轉運，創造供應鏈新價值。