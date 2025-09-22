快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

建新國際台北港二期動土 擴大冷鏈與自貿港區布局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
建新國際董事長陳彥銘。聯合報系資料照
建新國際董事長陳彥銘。聯合報系資料照

國內唯一國際整合物流服務建新國際（8367）旗下子公司新科智慧物流，22日在台北港倉儲物流區低調舉行「台北港冷鏈多溫層國際物流中心暨自由貿易港區事業第二期倉庫工程」的動土典禮。

動土典禮由建新國際陳彥銘董事長親自主持，陳彥銘於致詞中表示第二期倉庫不只是新科的重要里程碑，更代表建新集團對產業、社會與環境的永續承諾。

陳彥銘強調台北港坐擁得天獨厚的地理優勢，結合明年度完工的淡江大橋、台61與台64快速道路，能串聯桃園航空城、新竹科學園區與北台灣產業走廊。建新集團要在這裡打造的，不只是一座倉儲，而是一個具備多溫層冷鏈加值園區、數位智慧系統、以及ESG環境永續的國際級物流中心暨自由貿易港區事業。

陳彥銘說明，新科智慧物流第一期倉庫工程已近完工並訂於9月底前申請使用執照，第一期為8層樓立體建築，總樓地板面積達18,703坪，預計於2026年第1季正式營運；第二期倉庫為符合客戶使用需求及期程，規劃為全區多溫層5,250坪一層倉庫，預計可於2026年第3季完工，第4季啟用，屆時新科智慧物流將帶動台北港整體冷鏈產業及自貿港區業務發展，創造港公司、客戶、新科等多贏局面。

陳彥銘表示，新科的競爭優勢在多溫層倉儲：常溫、恆溫恆濕、冷藏、冷凍一次到位，滿足食品、醫藥、半導體與電商的需求。

智慧化管理：導入WMS與數位化作業，流程簡化30%，效率提升20%，錯誤率更低，客戶更信賴。

保稅與自貿港區優勢：幫助客戶節省關稅與營運成本，靈活進行加值與轉運，創造供應鏈新價值。

自由貿易 ESG

延伸閱讀

卓榮泰視察嘉縣番路鄉農會 推動冷鏈技術助農業升級

海南自貿港 12月封關…優惠政策擴大

小型冷鏈中心？柯文哲老家1照片掀「全台大比拚」 他更多驚人配置

全國第一家肉品市場附設加工廠1.3億元建造 去年開幕後就閒置

相關新聞

房市管制未鬆綁 李同榮批：央行紙上談兵、房市糾紛風暴要來了

央行理事會決議維持既有貨幣與房市政策按兵不動，並認為房市降溫、漲勢趨緩，限貸政策沒必要進一步鬆綁措施，房市趨勢專家李同榮...

金色三麥董事長葉冠廷：有信心每年賺進一個資本額

金色三麥（7757）董事長葉冠廷表示，未來不斷的展店、也要推出全新品牌，有信心每年都維持賺進一個資本額，預計23日舉行上...

新青安降溫！撥貸戶數金額雙減 土地銀行成唯一正成長

財政部今天公布新青安8月統計，撥貸金額降至新台幣293.1億元、月減14.7%，為上路以來第3低，受理戶數及金額雙雙呈現...

冠德奪「高雄車站專四、五及商四公辦都更案」 預估總投資規模逾95億

冠德建設再奪大型公辦都更案。冠德（2520）21日公告，獲選為「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」最優申請人，該案為...

下半年迎來五個好消息 新光三越吳昕陽：對台中復業要更謙卑

自台中氣爆事件後，9月底將迎來復業，新光三越副董事長吳昕陽表示，對於台中復業，新光三越將會投入最大力量，復業的過程並非為...

淘寶雙11首度擴大至20個國際市場 推當地用戶專屬優惠活動

電商大檔期雙11將屆，電商業者積極備戰，阿里巴巴集團旗下淘寶宣布，今年全球最大購物節「雙11購物節」活動，首度擴展至中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。