AI 科技大廠帶旺銅鑼房市 建案加入國產安心履歷獲青睞

聯發科（2454）斥資百億元於苗栗銅鑼科學園區興建資料數據中心，聯詠（3034）也跟進規劃研發運算中心，加上力積電（6770）銅科新廠已完工啟用，以及「桃竹苗大矽谷」計畫加持，銅鑼鄉因AI科技大廠進駐，房市快速升溫。

深耕苗栗超過40年的竑昌建設，看準銅鑼未來的發展潛力，接連推出「銅科芳華」與「御鼎6期」兩大新建案。兩案均採用國產建材實業（2504）的高端混凝土，並加入國產安心建材履歷，贏得不少科技新貴的青睞。

「銅科芳華」是銅鑼唯一規模達140戶的大樓住宅，擁有豐富多元公設規劃；「御鼎6期」則以1至3房的彈性設計，滿足不同家庭需求。

竑昌建設從建築營造業起家，自1988年創立以來，在苗栗及桃園深耕傳承40餘年，秉持「描繪夢想，構築家園」的理念，以豐富的經驗、營建規劃，並且以「積極與創新」的精神深根茁壯，2020、2021年連續兩年榮獲台灣誠信建商認證。

多年來，竑昌建設推案遍及苗栗市、公館、銅鑼、三義、頭屋等地，推出許多建築代表作，包括「天地戀」、「企業家」、「森藏」、「凱旋1～5期」、「御鼎1～6期」及「銅科芳華」等系列，不僅奠定苗栗首屈一指建商的地位，也長期投入愛心公益，獲得口碑信賴。

自2019年起，竑昌建設積極布局銅鑼地區，看好當地因科學園區、銅鑼工業區、中興工業區等帶來的就業人口紅利，加上聯發科、力積電、聯詠、京元電（2449）、富田電機（4590）、茂林光電（4935）等國際大廠進駐，推升居住需求並支撐房價。

近期推出的「銅科芳華」與「御鼎6期」距國道1號僅5分鐘車程，南來北往交通便利；銅鑼土地資源稀缺，且科技新貴偏好購買新成屋，在地市場新房供不應求。相較新竹、台中的房價，銅鑼更屬於「價格凹陷區」，不論科技新貴或自住客，都能用合理價格換取更大空間，實現擁有理想家園的夢想。

「銅科芳華」位於苗栗縣銅鑼鄉，基地449.3坪，規劃地上11層、地下2層建築，是銅鑼唯一140戶的大樓案。聘請台中七期諸多豪宅建案御用建築師王森主操刀設計，產品主打22至35坪、2走3房格局，滿足小家庭及首購族需求。

社區公設豐富，包括廚藝教室、健身房、家教室、垃圾儲藏室及挑高7米大廳，營造舒適生活氛圍。住家設計強調明亮採光、衛浴開窗，且價格僅台中同類產品的一半，一推出便引起市場熱烈迴響。

「御鼎6期」則位於銅鑼靜巷，基地326.6坪，規劃地上7層、地下1層，共37戶。產品坪數帶從17至42坪，提供1至3房彈性空間。特別規劃的1房格局可分租為兩間套房，配置雙衛浴，在區域內相當稀有；3房則以大坪數滿足自住客層需求。由於戶數精巧，管理費相對低廉，住戶單純，更具隱私性。

由於重視建築結構安全，竑昌建設從老董時期就與國產建材實業合作，「銅科芳華」與「御鼎6期」均採用國產建材高端混凝土，並加入國產安心建材履歷。

竑昌建設管理部經理張晉嘉表示，國產建材實業為上市櫃公司，擁有超過70年混凝土專業經驗，品質獲得國家級認證。對客戶來說有著竑昌建設的細心，加上國產建材的用心，讓客戶可以住得更放心。

對於國產安心建材履歷，可以掃描QRcode看到混凝土所有的檢驗報告資訊，讓更多人認識建案及國產建材的品質是多麼的好，是大家都雙贏的好結果。

張晉嘉分析，苗栗房價目前除了竹南頭份過高以外，其餘總價都還在自住客可負擔的範圍，因此建議民眾現在買房，都要買在有科學園及交通便利的地方，銅鑼剛好就符合這兩項。