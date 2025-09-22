高雄車站大樓2度流標！ 大都更計畫卻有進展將建3棟高樓

高雄車站商業大樓9月初辦理第2次招商流標，將辦理第3次招商，反觀台鐵站體招商不利，市府在車站周邊啟動「大都更計畫」已有捷報，車站專用區四、五及商四公辦都更案確定由冠德建設獲選最優申請人，投資規模逾95億元，3塊基地將興建2.9萬坪，2棟住商大樓、1棟住宅大樓，並設天橋串聯車站天棚，預計後年核定啟動，2034年完工。

高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間為地上10層、地下1層和地下3層建築，租賃樓地板面積共53萬平方公尺，具捷運、台鐵轉乘優勢，但今年3月首度公告招商，6月截止後僅1家廠商投標，等同流標，7月下旬放寬營運權利金計收百分比後辦理第二次招商，仍因申請人僅1家再度流標，近日將再度放寬條件，辦理第3次公告招商。

而高雄車站隨著站體完工、高鐵南延宣布採「高雄方案」，高市府宣告啟動「高雄車站周邊大都更計畫」，推動火車站附近土地使用，利用國、公有土地來開發，以公帶動私人投資，今日公告「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」，由冠德建設股份有限公司獲選為最優申請人，預估總投資規模逾95億元。

高市都發局表示，車專四、五和商四公辦都更案在高雄車站站前第一環圈，朝北串接左營高鐵科技之心、南向緊連亞灣5G AIoT創新園區，往北至R16左營高鐵站僅相距5站，搭乘捷運10分鐘內可到達，在公共運輸效能上更具結構性競爭優勢，此案能帶動整體城市轉型，翻轉站前面貌，成為高雄的國際商業門戶。

冠德建設馬志綱董事長表示，公司將與日本森大廈都市企劃株式會社合作，借鏡「虎之門之丘」開發經驗，打造車站城市空間，3塊基地規劃興建2.9萬坪量體，2棟為地上22、26層，地下6層的住辦及商業大樓，1棟為地上31層、地下6層的住宅大樓，並斥資7500萬元建置立體連通天橋串聯至高雄車站3樓天棚。