豐邑攜社區傳遞中秋愛心 公益市集與捐血加碼抽住宿券

中秋佳節將至，月圓人團圓的時刻，豐邑集團不只蓋房子，更持續以行動展現企業對社會公益的深耕與承諾！今年，豐邑以「築夢踏實、幸福傳承」為核心理念，串聯多個社區及公益團體，透過「豐生活」社區經營推出一系列兼具溫馨、公益與參與感的中秋公益行動，讓愛與希望在社區間持續發酵。

9月首場「中秋愛心市集」於大境豐藝社區打響頭陣。豐邑集團特別贊助旗下新竹喜來登大飯店月餅，由社區擺攤義賣，並將所得全數捐助家庭防治暴力中心，讓中秋月餅不只應景，更成為一份份傳遞幸福的愛心祝福。

9月26日即將在興大里美社區舉辦「二手好物市集公益義賣」活動，住戶整理家中用不到的家電、書籍、玩具或生活用品，透過義賣將閒置物品轉化為愛心資源，不僅籌募公益經費，捐助給惠明視障教養院，更實踐循環經濟與綠色環保，展現「分享即公益」的新風貌。

另外，在菁科社區與浩瀚MVP，則是分別以市集抵用券與鄰里烤肉的方式，邀請低收入戶與長輩一同參與。豐邑集團強調，這不只是烤肉聚會，更是社區居民與弱勢家庭共享溫情的節慶約定。

10月初，豐邑集團將攜手草湖獅子會、台中西湖里、東湖里里長與當區民意代表，在草湖活動中心舉辦「中秋捐血‧愛心傳遞」活動，目標募集300袋熱血，為社會注入新希望。

為鼓勵更多人挽袖響應善舉，豐邑集團特別加碼新竹喜來登大飯店住宿券，凡參與捐血者皆可抽獎，打造公益活動的互動新亮點。