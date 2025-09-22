金色三麥董事長葉冠廷：有信心每年賺進一個資本額

金色三麥（7757）董事長葉冠廷表示，未來不斷的展店、也要推出全新品牌，有信心每年都維持賺進一個資本額，預計23日舉行上櫃前業績說明會。

葉冠廷表示，金色三麥目前全台40家、8大品牌，103年成立，從家族3人餐廳開始營運，到目前員工數900人，創業21年今年營運更上層樓，即將迎上櫃IPO喜訊，感謝顧客喜歡金色三麥，也感謝生命中的所有貴人。

葉冠廷分享，在各個領域只要做到最好，都能讓台灣在海外發光發熱，不只是奧運選手才能讓國旗在海外升起，金色三麥釀出很好的啤酒，揚名「歐洲之星釀啤酒大賽」，在全球釀造啤酒最有名的德國慕尼黑能打敗許多的競爭者拿下冠軍，是非常不容易的一件事，也因為是冠軍，國旗在全場飄揚。

抵達德國慕尼黑領獎現場時，葉冠廷看到台灣的國旗在活動會場外高高飄揚著，當時站在國旗下感動的落淚，這是對創業者最好的肯定，也是創業者最有價值的地方；創業以來篳路藍縷一直以永續為目標，不犧牲後代需求的情況下，滿足當下的需求。

金色三麥2023年、2024年營收分別為19.47億元、22.04億，每股盈餘分別為10.56元、10.01元，葉冠廷表示，展店承擔較高人力成本，今年上半年每股盈餘3.8元，但下半年為傳統旺季，再加上展店及長假效應，下半年成長動能會加大，可望維持每年賺一個股本的實力。

金色三麥23日舉辦上櫃前業績發表會，該公司憑藉「餐＋酒雙引擎」模式，成功在競爭激烈的餐飲市場中走出差異化道路，建立獨特的營運優勢。

葉冠廷表示，公司以自釀精釀啤酒為核心，結合餐飲體驗，打造全方位的餐酒文化；同時，專業團隊研發長銷熱賣且具高價值的特色餐酒，提升品牌獲利能力。為降低單一品項風險，金色三麥積極拓展多元品牌與產品布局。