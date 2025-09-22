一反保守態度 空巴、德國參展商首度亮相台北航太展

台北國際航太暨國防工業展本月20日落幕，歐洲一反過去與台灣避談軍武的保守態度，在這場展覽中增加了不少存在感，空中巴士等歐洲參展商都是首次亮相。

路透社報導，台灣傳統上主要依賴美國軍售武器，過去數十年來，許多國家因擔心激怒北京引來報復，而對與台灣的任何防務合作抱持謹慎態度，特別是歐洲國家。

不過，台歐關係近年來逐漸升溫，中東歐部分國家日益同情台灣處境，尤其是在2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後。

國防部長顧立雄上週在台北航太國防展參觀了捷克館，受到捷克參議院外交、國防暨安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）歡迎。

費雪告訴記者：「現在，我們擁有許多在台灣的合作夥伴。我們了解台灣在國際舞台上的複雜性，是因為中國共產黨採取的各種積極手段。」

今年首度參展的德國經濟辦事處表示，在這次展覽中，「德國展現出在航太與安全領域的創新成果與產業實力」。

歐洲航太業巨擘空中巴士（Airbus）也首次參與台北航太國防展，展出「彈性旋翼」（Flexrotor）大型戰術垂直起降（VTOL）無人機，展示模型上還貼著「我愛台灣」的貼紙。這款無人機專為執行情報、監視與偵察任務而設計，續航時間長達14小時。

空巴發言人說，空巴正在推廣商用飛機以外的產品和服務，「包括直升機支援搜救任務、緊急服務與執法行動，以及安全通訊服務等」。

美國企業仍是主要參展者，包括生產台灣空軍主力F-16戰機的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）。相比之下，歐洲已有大約30年未向台灣提供大型武器裝備。

1980年代，荷蘭向台灣出售兩艘潛艦，激怒中國，荷蘭政府隨後承諾不再向台灣出售武器。

1991年，法國向台灣出售6艘護衛艦，次年又出售60架幻影戰機。此後，法國也未再向台灣出售其他重大武器系統。不過，英國仍在協助台灣建造首艘國產潛艦。

另一個顯示歐台互動增加的跡象是，外交部長林佳龍近日赴歐洲訪問，先後走訪捷克布拉格、教廷與義大利羅馬，最後一站來到音樂之都奧地利維也納。中國外交部長王毅則在林佳龍之前一週訪問奧地利。

一名與歐洲夥伴合作的台灣軍用無人機製造商高層說：「現在（歐洲）謹慎程度降低了很多。因為烏克蘭，這個世界已經有所改變。」