裕隆擴大使用再生能源 拚儲能電池技術

中央社／ 台北22日電

裕隆持續擴大使用再生能源，預估太陽能發電量持續提升並超過集團用電量，裕隆也積極布局儲能電池技術，也擴大充電槍和充電站規模。在淨零減排規劃，裕隆重申，到2030年集團溫排減量50%，2030年全廠運具100%電氣化，目標2050年達成淨零碳排。

展望再生能源使用布局，裕隆在永續報告書中指出，2017年起在苗栗三義廠區建置太陽能光電，累積到2024年底已建置15.6 MW發電量，達成太陽能發電量（含自用與躉售）大於全廠區用電量目標，預期到今年底，太陽能發電裝置累計布建17 MW，發電量（含自用與躉售）占用電量約140%，未來3年持續提升太陽能發電量達150%。

在儲能系統布局，裕隆表示，2024年已完成生產線建置，現有生產線具備每年2.2 GWh儲能櫃產能，集團持續布局從小型儲能櫃（商用）至大型（高壓儲能），與他廠合作或由裕隆汽車自行開發。

在儲能電池布局，裕隆指出，集團擁有研發工業型儲能機櫃及電池管理系統能力、以及新式電池管理系統和電池量測能力。

裕隆說明，電池實驗室持續開發儲能電池關鍵技術，2024年實驗室完成包含電池芯、模組與電池包（pack）測試3種項目，其中電池芯完成6款儲能用電池芯壽命測試，以及2款儲能用電池芯性能測試，裕隆也完成2款儲能用電池模組壽命測試、以及2款電動巴士電池容量測試及高溫儲存測試。

裕隆規劃到2026年，儲能櫃推動自主產品量產、上市擴大產品開發範圍、導入多類型產品服務市場。

在充電槍和充電站布局，裕隆指出，旗下子公司裕電俥電已在全台佈建超過7000支電動車與電動機車充電槍，2024年四輪車充電站已累積營運99站（包括自營充電站、代營運車廠充電站），機車充電站累積營運209站。

