房市前景堪憂「年收不到60萬」買房族 連4季衰退

據金融聯合徵信中心最新資料顯示，今年第2季即便交易天數較第1季長，但全國年收入60萬內的貸款買房族卻依然「不增反減」，第2季申貸件數僅有6240件，季減22%、年減56%，買氣連四季下滑，衰退狀況居不同收入買房者之冠。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，銀行限貸對於財力、本身條件較差的購屋者最為不利，自然衝擊也最大，如今銀行限貸已讓低收入者已開始出現貸不到 、不買了的狀況，如果這類買盤遲遲無法回歸，房市前景相當令人擔憂。

陳傑鳴指出，近年房價快速飛漲，原本對收入不高的買房族就極為不利，不過，所幸在2023年8月，政府為幫助首購族成家，推出 青年安心成家貸款「簡稱新青安」，將貸款額度由最高800萬元提高至1000萬元，貸款年限更由30年延長到40年，寬限期也由3年延長為5年，而且貸款最高可達8成，還有利息補貼，一舉解除首購族自備款不足與月負擔能力偏低的兩大問題，讓收入不高，又擔心房價會繼續漲上的首購族還有機會下場買房。

不過，這樣的狀況隨著去年下半年，銀行不動產放款已經逼近法律規定的上限後，銀行開始出現限貸的狀況，不是很挑客戶，就是估價極度保守，讓市場貸不到、貸款條件變差的事情頻傳，而受傷最大的就是不被銀行認定為優質客戶，本身財力、條件較差的收入不高的族群，就算是利用新青安來買房，依然可能貸不到。

如今年收入不到60萬元，如果要買房，往往會面臨「房屋估價不如預期，買房自備款需大增」、「收支比(借款人月收入除月支出的比例)過低，銀行不放貸」與「貸款條件差且要排隊」等三大問題，也導致年收入不高者買房意願瞬間大減，導致買氣不斷下滑。