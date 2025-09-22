快訊

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

簡立峰專欄／關稅戰加速製造業AI化 為何成台灣契機？

這檔ETF結合選股硬實力與策略 五步驟打造創新投資冰舞

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一全球創新主動式ETF五步驟捕捉創新趨勢。(資料來源：統一投信)
統一全球創新主動式ETF五步驟捕捉創新趨勢。(資料來源：統一投信)

頂尖的花式滑冰競技是力與美的結合，不僅是高難度滑冰技術展現，更需量身設計編曲與舞步，才能讓每次的旋轉與跳躍緊貼節拍律動，成就一場美麗又絲滑的花滑表演。創新投資亦是如此，機會球很多，但需要投研團隊選股硬實力及專業的投資策略，方能抓對投資機會。主動式專家統一投信將於10月15日開始募集統一全球創新主動式ETF（00988A），發揮深厚投研能力，並針對創新產業特性，精心打造五步驟創新投資策略，讓投資人有機會享受卓越的創新投資冰舞。

統一全球創新主動式ETF（00988A）是專為未來而生的ETF，拆解五步驟投資策略，分別為看見未來、抓住趨勢、成長引擎、策略關鍵、機動應戰。首先要看見未來，創新為趨勢之母，這檔ETF將定錨分析時代變遷，結合當前產業狀態並展望未來發展，搶先發現新主流趨勢。第二，抓住新時代趨勢後，00988A將剖析趨勢發展方向及階段，發掘核心受惠族群的投資機會。

企業財務狀況、營運方向及創新實力不同，使同族群中個股表現分化。統一全球創新主動式ETF（00988A）投資策略第三步驟是掌握成長引擎，將整合「讀萬卷書」（產業深入研究）及「行萬里路」（截至去年底，年度訪查海內外企業達七千人次）的精神，精選最具成長潛力個股。創新產業對景氣高度敏感，且變化快速，因此創新投資不只要選對個股，策略亦是關鍵。00988A第四步投資策略將搭配產業特性、發展狀態及景氣周期，動態配置投資組合。

近年常有國際總經及重大政治突發事件，主動式ETF操作策略靈活，具備較高彈性。統一全球創新主動式ETF（00988A）第五步投資策略為機動應戰，將由專業投研團隊即時監控市場資金流向及國際政經動向，主動調整投資組合至最適配置，讓創新投資同時「抓成長、控波動」。00988A保管銀行為元大銀行，募集期間每股10元，一張只要一萬元就能打包全球創新投資的成長爆發力。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF

延伸閱讀

肚子悶痛要當心！熱門關鍵字曝光 醫師揭真相　

資金寬鬆、AI驅動 科技基金績效閃亮 四檔近一個月報酬率逾8%

AI帶動下…台股主動式ETF聚光 國內外平衡型也受青睞

跨國股票基金 績效靚

相關新聞

存高股息10年…想換市值型！網問：0050、0056該怎麼取捨？

一名網友在PTT股板提到，自己剛出社會時保守操作，只想存高股息ETF領現金流，但投資十年後，發現市值型的資產成長速度明顯較快，因而考慮將手上0056全數換到市值型ETF。 原PO透露，目前持有約

00919殖利率10％、00878也衝7.7％！杉本公開持股組合

YouTuber「杉本」近日在頻道影片分享高股息ETF心得，聚焦國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）。他以實際持有部位，分析兩檔ETF的規模、成分股差異、配息來源、健保扣稅影響

0050納康霈（6919）惹爭議！郭哲榮「不該入成分股」：規則正確…但理想上應更嚴謹

投資節目《榮耀華爾街》9月19日談及台股權值指數生效變動時，投資長郭哲榮把焦點放在元大台灣50（0050）新增成分股「康霈（6919）」。他直言，指數納入標的的標準應更嚴謹，否則恐讓被動資金成為出貨對

00919配息下降又遇金管會管制...還能續抱？杉本試算合理價：現在稍稍偏貴

00919今年首次股息下降，又遇到金管會提出的建議，股民都很想知道往後還有多少季可以穩定配發？ 00919連結指數是臺灣上市上櫃精選高息指數，掛牌上市是2022年10月20日，至今已快滿三年，00919的資產規模已經來到4190億元，擠進台股高股息ETF前三名，除此之外收益人數達133萬人，目前1張價格是21500元左右。

00929股價回神…躺平一年多終於動了！存股哥：漲幅遠超00878、00919、0056

＊原文發文時間為9月20日 上季高股息降息，但現在來看好像還可以喔！基金淨值不會掉太快也有助股價提升，填息力道也增加不少，目前看起來年化殖利率維持8%左右就好，穩定的配息加上穩定的成長，才是高股

00878配0.4元…填息花25天投資人心安了！達人：錢沒有不見乖乖回來了

＊原文發文時間為9月19日 大家可以安心了，00878有填息啦！ 這次配0.4元是上個月18號除息的，因為高股息ETF近期的「降息風」和「不填息」的雜音，不少人焦慮00878的填息之路，但

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。