十多坪小宅、附帶15車位怎麼賣？他這樣做解決三年滯銷案

一間室內僅十多坪的小宅，卻附帶15個車位，每月管理費超過一萬元，該怎麼賣？信義房屋表示，這間房子在市場賣了三年賣不出去，後來由信義房屋萬華萬大店專員陳柏樺接手，順利找到買家。

他是方法是，他看到區域內老公寓多、車位稀缺，向買方提議，出租多餘車位，扣掉管理費還能增加收益。這建議搭配具體的執行計劃，讓買方決定買下，而且贏得買方信任，隨後委託他銷售另一間房子，短短一個月便順利售出。

陳柏樺從職業軍人退役後，先與朋友在竹科旁經營燒烤店，後來兼職做健康便當。疫情來襲，餐飲業受創，他與股東理念不合，決定尋找新出路，選擇加入信義房屋當房仲。

信義房屋表示，他擅長換位思考，總能看見不同的角度，像那間附帶15個車位的房子，其他仲介因高額管理費卻步，但他卻能看見物件的潛力，將困境轉化為優勢，讓這場交易成為雙贏。

陳柏樺表示，他也曾碰到一戶面臨法拍的家庭，屋主因父親替人作保欠下債務，房子被銀行追債，看到陳柏樺的宣傳單，主動聯繫求助。在他的協助下，房子順利成交，免於打折法拍的危機。

不過，家人因分產爭執不斷，甚至在母親尚在人世時就出現裂痕。「與其分錢，不如買一間小房子，讓媽媽安享晚年。」他花時間溝通，協助處理貸款與持份問題，最後讓家庭重新凝聚，讓母親有了安心的居所。三年後，這個家庭完成資產調整與清償，手上仍留有約六百萬元可運用，親情也重新緊密。