快訊

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

簡立峰專欄／關稅戰加速製造業AI化 為何成台灣契機？

十多坪小宅、附帶15車位怎麼賣？他這樣做解決三年滯銷案

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

一間室內僅十多坪的小宅，卻附帶15個車位，每月管理費超過一萬元，該怎麼賣？信義房屋表示，這間房子在市場賣了三年賣不出去，後來由信義房屋萬華萬大店專員陳柏樺接手，順利找到買家。

他是方法是，他看到區域內老公寓多、車位稀缺，向買方提議，出租多餘車位，扣掉管理費還能增加收益。這建議搭配具體的執行計劃，讓買方決定買下，而且贏得買方信任，隨後委託他銷售另一間房子，短短一個月便順利售出。

陳柏樺從職業軍人退役後，先與朋友在竹科旁經營燒烤店，後來兼職做健康便當。疫情來襲，餐飲業受創，他與股東理念不合，決定尋找新出路，選擇加入信義房屋當房仲。

信義房屋表示，他擅長換位思考，總能看見不同的角度，像那間附帶15個車位的房子，其他仲介因高額管理費卻步，但他卻能看見物件的潛力，將困境轉化為優勢，讓這場交易成為雙贏。

陳柏樺表示，他也曾碰到一戶面臨法拍的家庭，屋主因父親替人作保欠下債務，房子被銀行追債，看到陳柏樺的宣傳單，主動聯繫求助。在他的協助下，房子順利成交，免於打折法拍的危機。

不過，家人因分產爭執不斷，甚至在母親尚在人世時就出現裂痕。「與其分錢，不如買一間小房子，讓媽媽安享晚年。」他花時間溝通，協助處理貸款與持份問題，最後讓家庭重新凝聚，讓母親有了安心的居所。三年後，這個家庭完成資產調整與清償，手上仍留有約六百萬元可運用，親情也重新緊密。

延伸閱讀

賴清德總統感念安倍晉三：是台日關係深厚重要關鍵

北港某鋼鐵公司欠繳營業稅 這件生產機器法拍…高於底價5倍拍定

買房還是搏拆遷？ 28平米9人搶 杭州老破小屋拍出122.6萬

好房網暗示信義房屋「黑心仲介」 高院判刊登判決主文

相關新聞

台中新光三越復業倒數計時！ 第四公正單位勘驗合格備查

全台百貨「店王」台中新光三越復業營運倒數計時！台中市政府都發局22日表示，都發局委託的第四公正單位台灣公安學會，經分批勘...

多少人「假離婚辦新青安」？ 專家比對資料揭答案

自新青安開辦以來，民間流傳「假離婚辦新青安」的無敵大法。實際上，國人真會為了新青安而離婚嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌分...

限貸令未鬆綁！李同榮槓央行：「活在象牙塔」五大迷失將掀糾紛風暴

面對9月央行理監事會議未鬆綁限貸政策，且認為房市造成解約與糾紛現象並不嚴重；房市趨勢專家李同榮直批，限貸政策引發搶貸亂象...

十多坪小宅、附帶15車位怎麼賣？他這樣做解決三年滯銷案

一間室內僅十多坪的小宅，卻附帶15個車位，每月管理費超過一萬元，該怎麼賣？信義房屋表示，這間房子在市場賣了三年賣不出去，...

星宇首發 Apple Rewards Store 販售主題商品及配件

眾所矚目的iPhone17系列全新登場，星宇航空（2646）搶搭 Apple 熱潮，宣布推出Apple Rewards ...

上福集團董座領軍淨灘 台中港酒店民眾打卡享七折優惠

上福（6128）集團動員淨灘守護海線！上福全球由新任董事長王國印領軍，首次集結旗下上福全球科技、美商開頓公司、台中港酒店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。