台中新光三越復業倒數計時！ 第四公正單位勘驗合格備查

全台百貨「店王」台中新光三越復業營運倒數計時！台中市政府都發局22日表示，都發局委託的第四公正單位台灣公安學會，經分批勘驗全棟樓層後，已依規勘驗合格備查，市府將進行最後的消防、瓦斯等併案審查。

台中市政府都發局長李正偉強調，有關上述各項查證合格後，新光三越須依《台中市建築物恢復使用辦法》申請建築物恢復使用，併由市府消防局、經發局及都發局等相關機關辦理審查。

「本案的公共安全和消費安全是唯一原則和標準！」李正偉強調，都發局絕不會因其復業時程而有所妥協，絕對會依法依規完成各項法定作業和程序。

台中新光三越因2月發生氣爆事故閉館，停業超過7個月，目前百貨年度最大檔期週年慶陸續登場，台中新光三越何時復業，引發市場高度關注。台中新光三越稍早宣布，10日起啟動進貨作業，離復業再邁進一步。

據了解，市場傳出將於9月27日重新開幕，9月27日至10月8日舉辦「復業感謝祭」，緊接著10月9日至13日展開週年慶預購，並於10月16日至11月9日正式進入週年慶檔期。不過，確切時程仍待台中市政府最後核定。

目前，台中新光三越外牆施工架及甲種圍籬皆已拆除，一樓改成乙種圍籬設置，進行地面地板修復，外牆加強清潔改善等作業。

對此，都發局指出，有關其整建修繕、室內裝修、變更使用及申請建築許可部分，均須經專業技師及第三方公正單位簽證確認，再由都發局委託第四方單位辦理分層勘驗；待全部樓層勘驗完成後，併經消防局消防檢查、與天然氣依規檢查合格等，業者始能正式向都發局提出「建築物恢復使用」申請。

都發局今日說明台中新光三越最新執行進度：有關新光三越百貨所委託的各樓層查驗，都已經由其所委託的專業技師簽證，併經其所委託之第三公正單位：台中市建築學會查驗合格。

有關都發局所委託之第四公正單位：台灣公安學會所查察，截至9月22日，經分批勘驗樓層共23層，已依規勘驗合格備查。

另查新光三越百貨申請恢復使用文件的書面審查，後續正依規併同消防查驗，瓦斯查驗等，依規併同審查。