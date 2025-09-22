快訊

星宇首發 Apple Rewards Store 販售主題商品及配件

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空搶搭 Apple 熱潮，宣布推出Apple Rewards Store，消費者將可於此購買全系列 Apple 產品。 圖／星宇提供
眾所矚目的iPhone17系列全新登場，星宇航空（2646）搶搭 Apple 熱潮，宣布推出Apple Rewards Store，消費者將可於此購買全系列 Apple 產品。

為歡慶平台開幕，加碼推出特色星宇航空雷射鐫刻 iPad、Apple Pencil、AirPods Pro、AirTag 並推出星宇航空主題配件：手機殼、手機支架及手機掛繩。

即日起亦將於平台正式開賣 iPhone17 系列手機，配合新機上市，凡搭配新機購買即可享有主題配件優惠，加購價740元起，超值優惠值得大家收藏。

主題配件以星宇航空元素設計，並由知名手機配件品牌製作，即日起於平台將正式上架 iPhone17 系列，凡搭配新機購買即享有特別優惠，售價740元起。配件包含「CircularNext 100% 循環再生防摔手機殼」、「GRIP O MagSafe 手機支架(含悠遊卡功能)」以及「Ultra 二合一機能掛繩(含掛繩夾片)」，三款配件均使用100%環保回收材質製作，在確保耐用性的同時展現對環境的承諾。

手機殼設計以機艙門為靈感，超越軍規標準的防摔規格，如同星宇一貫的安全理念，並同步推出 iPhone16 系列版本。手機支架則以駕駛艙姿態儀設計，支援多段調整，並且結合悠遊卡功能，增添日常便利。手機掛繩為經典黑色款式搭配星宇航空Logo，材質輕量背起來更輕鬆無負擔。

為歡慶星宇航空 Apple Rewards Store 正式上線，星宇航空更驚喜推出平台限定雷射鐫刻 iPad、Apple Pencil、AirPods Pro 以及 AirTag，僅於星宇航空Apple Rewards Store販售！四款商品分別刻印代表星宇航空的「STARWALKER」、「JX」、「THE STAR AWAITS YOU」字樣，iPad 更特別設計飛機尾翼圖騰，兼具獨特設計與收藏價值。

除此之外，凡於平台購買商品即贈送總價值2,688元之交通優惠券（高鐵假期1,000元、高鐵接送8折2張、機場接送250元2張、貴賓室折抵券250元2張、行李接送400元）、配件商品95折優惠券以及iPad/Mac全系列2%回饋無上限折扣碼。未來星宇航空 Apple Rewards Store 也將帶來更多值得期待的體驗。

星宇航空表示，十分榮幸率先推出 Apple Rewards Store，將飛行元素優雅融入日常生活中。星宇航空不斷尋求創新與跨界的嶄新可能，異業合作項目跨足精品、餐飲、美妝、汽車…等產業，透過創新的合作模式讓大家耳目一新，不僅飛行服務，在其他領域中也持續傳遞品牌理念。

全新星宇航空 Apple Rewards Store正式啟用，驚喜販售iPhone特色配件和雷射鐫刻商品，即日起凡與iPhone17系列搭配選購更享優惠。未來也將透過星宇航空 Apple Rewards Store 持續推出更多內容，為旅客與消費者帶來更多元的精品體驗，最新資訊請持續關注星宇航空官方粉絲專頁及Apple Rewards Store。

手機掛繩為經典黑色款式搭配星宇航空Logo，材質輕量背起來更輕鬆無負擔。 圖／星宇提供
手機支架則以駕駛艙姿態儀設計，支援多段調整，並且結合悠遊卡功能，增添日常便利。 圖／星宇提供
手機殼設計以機艙門為靈感，超越軍規標準的防摔規格，如同星宇一貫的安全理念，並同步推出 iPhone16 系列版本。 圖／星宇提供
