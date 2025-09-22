星宇首發 Apple Rewards Store 販售主題商品及配件

眾所矚目的iPhone17系列全新登場，星宇航空（2646）搶搭 Apple 熱潮，宣布推出Apple Rewards Store，消費者將可於此購買全系列 Apple 產品。

為歡慶平台開幕，加碼推出特色星宇航空雷射鐫刻 iPad、Apple Pencil、AirPods Pro、AirTag 並推出星宇航空主題配件：手機殼、手機支架及手機掛繩。

即日起亦將於平台正式開賣 iPhone17 系列手機，配合新機上市，凡搭配新機購買即可享有主題配件優惠，加購價740元起，超值優惠值得大家收藏。

主題配件以星宇航空元素設計，並由知名手機配件品牌製作，即日起於平台將正式上架 iPhone17 系列，凡搭配新機購買即享有特別優惠，售價740元起。配件包含「CircularNext 100% 循環再生防摔手機殼」、「GRIP O MagSafe 手機支架(含悠遊卡功能)」以及「Ultra 二合一機能掛繩(含掛繩夾片)」，三款配件均使用100%環保回收材質製作，在確保耐用性的同時展現對環境的承諾。

手機殼設計以機艙門為靈感，超越軍規標準的防摔規格，如同星宇一貫的安全理念，並同步推出 iPhone16 系列版本。手機支架則以駕駛艙姿態儀設計，支援多段調整，並且結合悠遊卡功能，增添日常便利。手機掛繩為經典黑色款式搭配星宇航空Logo，材質輕量背起來更輕鬆無負擔。

為歡慶星宇航空 Apple Rewards Store 正式上線，星宇航空更驚喜推出平台限定雷射鐫刻 iPad、Apple Pencil、AirPods Pro 以及 AirTag，僅於星宇航空Apple Rewards Store販售！四款商品分別刻印代表星宇航空的「STARWALKER」、「JX」、「THE STAR AWAITS YOU」字樣，iPad 更特別設計飛機尾翼圖騰，兼具獨特設計與收藏價值。

除此之外，凡於平台購買商品即贈送總價值2,688元之交通優惠券（高鐵假期1,000元、高鐵接送8折2張、機場接送250元2張、貴賓室折抵券250元2張、行李接送400元）、配件商品95折優惠券以及iPad/Mac全系列2%回饋無上限折扣碼。未來星宇航空 Apple Rewards Store 也將帶來更多值得期待的體驗。

星宇航空表示，十分榮幸率先推出 Apple Rewards Store，將飛行元素優雅融入日常生活中。星宇航空不斷尋求創新與跨界的嶄新可能，異業合作項目跨足精品、餐飲、美妝、汽車…等產業，透過創新的合作模式讓大家耳目一新，不僅飛行服務，在其他領域中也持續傳遞品牌理念。