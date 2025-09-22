多少人「假離婚辦新青安」？ 專家比對資料揭答案

自新青安開辦以來，民間流傳「假離婚辦新青安」的無敵大法。實際上，國人真會為了新青安而離婚嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌分析數據指出，不敢說100％沒有，但應該「極為罕見」。

新青安自2023年8月1日起上路，至今年7月底滿兩年，撥貸戶數共計12萬9,464戶，平均每個月約5,394戶。

再觀察台灣歷年離婚對數，2023年、2024年平均每年離婚對數約5.3萬對。2025年前八個月，離婚對數下滑至3.44萬對，預估全年大約在5.1～5.2萬對左右，比前二年再少一些。

乍看之下，2023年與2024年離婚對數比2021年4.79萬對、2022年5.08萬對明顯增加；然而自2001年以後，2021年與2022年是離婚對數最少的兩年，與基期最低年度相比，2023年與2024年離婚對數增加尚屬合理。

而即便房市最熱絡、新青安申辦最踴躍的2024年，離婚對數並未異常暴增。

2001年以後至2024年，2021年是離婚對數最少的一年，2023年是離婚對數第四少的年度，2024年則是第六少。

進一步比對，2023年與2024年離婚對數則離婚對數水準，與2013年至2019年平均每年約5.39萬對差不多，且比2012年以前更低。

如果把觀察時間再拉長，從2001年至2022年，此期間平均每年離婚對數約5.65萬對，離婚對數比新青安實施後還高。