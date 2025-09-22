多少人「假離婚辦新青安」？ 專家比對資料揭答案
自新青安開辦以來，民間流傳「假離婚辦新青安」的無敵大法。實際上，國人真會為了新青安而離婚嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌分析數據指出，不敢說100％沒有，但應該「極為罕見」。
新青安自2023年8月1日起上路，至今年7月底滿兩年，撥貸戶數共計12萬9,464戶，平均每個月約5,394戶。
再觀察台灣歷年離婚對數，2023年、2024年平均每年離婚對數約5.3萬對。2025年前八個月，離婚對數下滑至3.44萬對，預估全年大約在5.1～5.2萬對左右，比前二年再少一些。
乍看之下，2023年與2024年離婚對數比2021年4.79萬對、2022年5.08萬對明顯增加；然而自2001年以後，2021年與2022年是離婚對數最少的兩年，與基期最低年度相比，2023年與2024年離婚對數增加尚屬合理。
而即便房市最熱絡、新青安申辦最踴躍的2024年，離婚對數並未異常暴增。
2001年以後至2024年，2021年是離婚對數最少的一年，2023年是離婚對數第四少的年度，2024年則是第六少。
進一步比對，2023年與2024年離婚對數則離婚對數水準，與2013年至2019年平均每年約5.39萬對差不多，且比2012年以前更低。
如果把觀察時間再拉長，從2001年至2022年，此期間平均每年離婚對數約5.65萬對，離婚對數比新青安實施後還高。
夫妻離異背後的原因相當複雜，單純為新青安離婚的民眾，也許只是極為罕見的都市傳說。更需擔憂的是，新青安只是理由，離婚才是真正目的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言