上福集團董座領軍淨灘 台中港酒店民眾打卡享七折優惠

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
上福集團董事長王國印(左)與台中港酒店總經理姜文偉共同為海廢畫作點購。圖 /上福提供
上福（6128）集團動員淨灘守護海線！上福全球由新任董事長王國印領軍，首次集結旗下上福全球科技、美商開頓公司、台中港酒店、中港皇家建設共同響應國際淨灘日，在台中麗水漁港舉辦淨灘行動。

短短兩小時清出大批寶特瓶、保麗龍碎片、漁網殘骸及各式一次性塑膠垃圾，展現企業落實永續、回饋在地的決心。王國印強調：「淨灘不是終點，而是起點，唯有從認識環境開始，才能逐步在生活中減少垃圾，真正實踐源頭減塑。」

上福集團也透過合作，深化行動的教育性。此次特別攜手社會企業海湧工作室，將回收海廢轉化為藝術畫作，並於現場舉行「畫龍點購」儀式，象徵企業從自身開始落實減塑的承諾。

海湧工作室副執行長郭芙到場指導並提及，淨灘只是開始，真正的挑戰是回到日常生活中，能否少用一次性塑膠。

此次創作的海廢畫，以台中港酒店吉祥物「鷗嗨喲」為設計意象，透過實際海廢垃圾拼貼完成，象徵企業把清理成果轉化為持續可見的提醒，期盼啟發親子與社區居民，從日常生活落實減塑。

為了讓更多民眾一同重視海洋環境議題，「鷗嗨喲海廢畫」即日起於台中港酒店五樓展出，並搭配社群響應活動。

凡於展出期間在FB/IG拍攝並分享畫作照片，並附註指定文字「#我在台中港酒店支持從源頭減塑」，即可享有FUN世界兒童票七折優惠。

上福集團表示，淨灘不只是一次性的活動，而是推動社會改變的契機；未來將持續從自身做起，並期盼更多民眾一同響應，讓源頭減塑成為長期承諾，為地方環境與社會帶來更多正向改變。

上福集團各公司員工齊聚台中麗水漁港，共同參與集團首次聯合淨灘。圖 /上福提供
上福集團攜手海湧工作室創作以海洋垃圾拼貼海廢畫作，呼籲從日常生活減塑做起。圖 /上福提供
