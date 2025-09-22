拍檔與欣技策略合作 整合 AI 與 AIDC 聚焦智慧零售直客服務

智慧零售解決方案供應商拍檔科技宣布，與自動識別與資料擷取（AIDC）行動設備廠商欣技資訊達成策略合作。雙方將整合 AI 智慧零售科技、AIDC 技術及全球市場資源，聚焦智慧零售直客加值服務，打造更高效與智能化的解決方案。此次合作亦透過策略投資深化夥伴關係，展現雙方攜手拓展國際市場的決心。

雙方結盟後，合作重點將鎖定智慧便利商店、智慧超市與智慧餐飲等垂直行業應用。拍檔在 AI 賦能智慧門市方案具備優勢，欣技則憑藉 OCR 掃描技術（Pic ‘n FillTM）深耕市場。透過技術互補，將協助零售業者提升營運效率，並優化直客體驗。

海外市場布局方面，雙方將以交叉銷售與資源整合推動「三贏模式」，提供跨國直客更多加值服務。欣技將協助拍檔拓展澳洲、泰國與印度等新興市場；在歐洲與英國市場，拍檔將憑藉既有生態圈優勢，協助欣技推進業務整合；於北美與日本市場，則透過後勤資源共享與合資合作，建立更具綜效的國際網絡。

未來將持續透過美國 NRF、德國 EuroShop 與台灣 Computex 等國際大型零售科技展會，聯合展示整體解決方案，展現團隊整合戰力，並進一步強化全球品牌影響力。

欣技早盤以23.45元開高後一度拉升至23.9元，盤中漲幅逾1%；興櫃股的拍檔早盤截至9時40分還沒有成交價位。