拍檔與欣技策略合作 整合 AI 與 AIDC 聚焦智慧零售直客服務
智慧零售解決方案供應商拍檔科技宣布，與自動識別與資料擷取（AIDC）行動設備廠商欣技資訊達成策略合作。雙方將整合 AI 智慧零售科技、AIDC 技術及全球市場資源，聚焦智慧零售直客加值服務，打造更高效與智能化的解決方案。此次合作亦透過策略投資深化夥伴關係，展現雙方攜手拓展國際市場的決心。
雙方結盟後，合作重點將鎖定智慧便利商店、智慧超市與智慧餐飲等垂直行業應用。拍檔在 AI 賦能智慧門市方案具備優勢，欣技則憑藉 OCR 掃描技術（Pic ‘n FillTM）深耕市場。透過技術互補，將協助零售業者提升營運效率，並優化直客體驗。
海外市場布局方面，雙方將以交叉銷售與資源整合推動「三贏模式」，提供跨國直客更多加值服務。欣技將協助拍檔拓展澳洲、泰國與印度等新興市場；在歐洲與英國市場，拍檔將憑藉既有生態圈優勢，協助欣技推進業務整合；於北美與日本市場，則透過後勤資源共享與合資合作，建立更具綜效的國際網絡。
未來將持續透過美國 NRF、德國 EuroShop 與台灣 Computex 等國際大型零售科技展會，聯合展示整體解決方案，展現團隊整合戰力，並進一步強化全球品牌影響力。
欣技早盤以23.45元開高後一度拉升至23.9元，盤中漲幅逾1%；興櫃股的拍檔早盤截至9時40分還沒有成交價位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言