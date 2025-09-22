快訊

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

簡立峰專欄／關稅戰加速製造業AI化 為何成台灣契機？

拍檔與欣技策略合作 整合 AI 與 AIDC 聚焦智慧零售直客服務

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

智慧零售解決方案供應商拍檔科技宣布，與自動識別與資料擷取（AIDC）行動設備廠商欣技資訊達成策略合作。雙方將整合 AI 智慧零售科技、AIDC 技術及全球市場資源，聚焦智慧零售直客加值服務，打造更高效與智能化的解決方案。此次合作亦透過策略投資深化夥伴關係，展現雙方攜手拓展國際市場的決心。

雙方結盟後，合作重點將鎖定智慧便利商店、智慧超市與智慧餐飲等垂直行業應用。拍檔在 AI 賦能智慧門市方案具備優勢，欣技則憑藉 OCR 掃描技術（Pic ‘n FillTM）深耕市場。透過技術互補，將協助零售業者提升營運效率，並優化直客體驗。

海外市場布局方面，雙方將以交叉銷售與資源整合推動「三贏模式」，提供跨國直客更多加值服務。欣技將協助拍檔拓展澳洲、泰國與印度等新興市場；在歐洲與英國市場，拍檔將憑藉既有生態圈優勢，協助欣技推進業務整合；於北美與日本市場，則透過後勤資源共享與合資合作，建立更具綜效的國際網絡。

未來將持續透過美國 NRF、德國 EuroShop 與台灣 Computex 等國際大型零售科技展會，聯合展示整體解決方案，展現團隊整合戰力，並進一步強化全球品牌影響力。

欣技早盤以23.45元開高後一度拉升至23.9元，盤中漲幅逾1%；興櫃股的拍檔早盤截至9時40分還沒有成交價位。

延伸閱讀

京東MALL香港首店明年灣仔開業 面積約3萬方呎

三商家購導入電子價卡

IPC 業者從次產業變主角

攜手達擎推動AI虛實融合技術落地應用

相關新聞

台中新光三越復業倒數計時！ 第四公正單位勘驗合格備查

全台百貨「店王」台中新光三越復業營運倒數計時！台中市政府都發局22日表示，都發局委託的第四公正單位台灣公安學會，經分批勘...

多少人「假離婚辦新青安」？ 專家比對資料揭答案

自新青安開辦以來，民間流傳「假離婚辦新青安」的無敵大法。實際上，國人真會為了新青安而離婚嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌分...

限貸令未鬆綁！李同榮槓央行：「活在象牙塔」五大迷失將掀糾紛風暴

面對9月央行理監事會議未鬆綁限貸政策，且認為房市造成解約與糾紛現象並不嚴重；房市趨勢專家李同榮直批，限貸政策引發搶貸亂象...

十多坪小宅、附帶15車位怎麼賣？他這樣做解決三年滯銷案

一間室內僅十多坪的小宅，卻附帶15個車位，每月管理費超過一萬元，該怎麼賣？信義房屋表示，這間房子在市場賣了三年賣不出去，...

星宇首發 Apple Rewards Store 販售主題商品及配件

眾所矚目的iPhone17系列全新登場，星宇航空（2646）搶搭 Apple 熱潮，宣布推出Apple Rewards ...

上福集團董座領軍淨灘 台中港酒店民眾打卡享七折優惠

上福（6128）集團動員淨灘守護海線！上福全球由新任董事長王國印領軍，首次集結旗下上福全球科技、美商開頓公司、台中港酒店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。