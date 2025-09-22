SCFI 跌勢擴大、航運股不妙？法人：短期內未見運價落底跡象

SCFI指數截至上周為止，為1,198.21點，較前一周下跌14.3%，其中，美東線周跌22.6%，美西線周跌30.9%，歐洲線周趺8.8%；法人機構表示，貨櫃海運市場第3季旺季不旺，隨第4季需求淡季到來，後續運價仍將持續欲振乏力，短期內尚未看到運價落底跡象。

分析師指出，由於中國工廠因長假將至、暫呈觀望不出貨，因此即便船公司進行減班，仍無法填補艙位裝載率。目前東南亞地區貨量雖然穩定，但不足以彌補中國出貨需求疲軟的影響。

展望未來，由於美國進口商積極利用關稅寬限期備貨，年終節慶備貨潮因此提前，預期9月起美國港口進口量將明顯下滑；而根據研調機構統計，累計今年前八月貨櫃航運市場運力增加155萬TEU（20呎櫃），推估2025年新增運力將達200萬TEU，新增運力投放仍將對於第4季運價構成壓力，美洲線與歐洲線運價已觸及船公司的營運成本線。

另外，分析師指出，美國線運價在連續三周反彈後出現大幅下跌，將前期漲幅全數吐回，美西線再度回到損平點邊緣，美東線來到2023年12月以來的低點。搶運潮過後，貨櫃市場今年第3季旺季不旺，隨第4季需求淡季到來，後續仍需觀察運價落底跡象。

中長期而言，近期美國與其他國家關稅談判結果陸續出爐，關稅稅率普遍落在15%~25%區間，對於下游客戶而言，衝擊較先前預期為低，加上中美談判朝正向發展，原本對於關稅政策可能導致貨櫃海運市場需求出現大幅下修的疑慮有望獲得舒緩，但考量運價下跌趨勢，貨櫃航商營運動能轉淡，因此，對海運股看法維持中立。