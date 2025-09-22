央行未鬆綁 李同榮轟：官員坐冷氣房看過時資料、房市風暴將起

央行上周理事會決議房市政策按兵不動，並認為房市解約與糾紛現象並不嚴重，請外界不要誤導。房市趨勢專家李同榮今批評，央行官員坐在冷氣房看官方過時資料，做錯誤的解讀與判斷，限貸政策引發搶貸亂象叢生，民怨沸騰，引發房市糾紛風暴正在延燒。

李同榮表示，央行理事們完全與市場脫節，尤其喜歡引用內政部提供資訊，殊不知房價漲跌依內政部官方公布資訊已落後兩季（9月才公布第一季房價指數），央行理事活在前兩季以此做為政策擬定依據，這是房產政策失靈的主因。

李同榮針對央行理事會發布的說明，提出五大質疑。

一、限貸政策有沒傷到首購市場？

假若央行認為限貸政策沒有排擠到首購，行政院何須指示新青安排除於銀行法72-2條之外？這證實限貸是有傷及無辜並引發民怨。銀行核貸大小眼已很久，若央行不放寬對銀行集中度管制，就算新青安房貸排除天條之外，也難解銀行撥不出款的困境。

二、限貸令有沒傷到無辜的換屋族？

預售市場換屋族或自住第二戶，被突來第七波限貸令壓迫到陷入解約困境，央行與內政部把這解約的28%第二戶自住者全部歸類為投資客，明顯不合理。而成屋市場有些家庭須要購買第二戶自住，同樣被歸類為投資客，除非同意先買後賣，而央行為配合政院態度，提出先買後賣換屋者可延緩18個月售屋，對銀行基層而言，都只有兩個字形容，就是「麻煩」，這政策一點效果都沒有。央行限貸令還沒教訓到投資客，化療式打房先傷到正常的換屋市場。

三、七波限貸溯及已購戶陷入貸款不足困境，這不叫「溯及既往」嗎？

央行一直宣稱預售限貸沒有溯及既往問題，把此問題切開為建商與購戶契約，要購戶若貸款不足部分可依定型化契約在差額30%範圍依約解決。問題是已購戶在限貸令之前購買才會造成貸款不足，若依定型化契約協商不成，就須解約或違約，解約不了就引起糾紛，害到的是限貸令前的已購戶，這不就是限貸令溯及既往，傷及無辜，難道是已購戶自找麻煩？

四、近年解約案有34%因限貸受傷的首購自住者，為何避口不提？

央行引用內政部提供資訊，宣稱近年解約案買受人有38%購買2戶以上，有28%購買1戶預售屋者名下已有其他房屋，合計多屋者占比66%，顯示解約者多非屬自住需求者，意指66％都是投資客。

但為何避談剩下的高達34%的首購只有一戶的受傷自住戶？更何況購買第二戶有的也是限貸令前已購戶，有的也是大家庭要自住的第二戶，卻無辜受貸款不足之害而解約，官方卻把他們全歸為投資客。

五、房市消費糾紛真的如央行所說與限貸令無關嗎？

央行列擧房市消費糾紛數據與限貸令無關，把主要原因歸於施工相關爭議為主，因為貸款不足問題只占小部分。但根據內政部今年第二季房地產消費糾紛統計，「交屋延遲」問題成為買賣糾紛第一名，比去年同期大幅增加8成，共63件，央行心虛刻意避開第二季糾紛數據的主因來源，粉飾太平、居心叵測。

李同榮認為，房市因限貸所產生的解約、違約與消費糾紛已經不斷增加，若政府視若無堵，糾紛風暴將起，所有限貸政策引發搶貸亂象，央行未教訓到投資客，卻先教訓到首購與換屋族。

他表示，若非事態嚴重，民怨沸騰，行政院何須宣布新青安房貸要排除在銀行法72-2條之外？如此的市場亂象、民怨沸騰，央行居然解讀為不實報導，顯然是粉飾太平，且欲蓋彌彰。