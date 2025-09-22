FNG設計導入AI推寶特瓶回收機 永續落實於生活

FNG世代設計股份有限公司開發智動化全流程寶特瓶回收機，導入AI（人工智慧）辨識分色與瓶身處理，減少運送碳排量，加速回收再製流程，降低人工成本，將推動寶特圈永續平台。

總部位於台中市西區的FNG世代設計結合「永續環境」與「社會企業」，以循環設計能力解決廢棄物回收再利用問題，透過製造、行銷知識與經驗，推廣促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式。

FNG世代設計創辦人蔡僅鵬接受中央通訊社專訪表示，他在中國有超過20年紡織代工經驗，回台灣後思考用寶特瓶回收製成商品可能性。創業初期，他在網路看到1名小妹妹罹患疾病，決定以小妹妹的繪畫製成環境保護包包等商品，協助募集醫藥費。

蔡僅鵬說，首次計畫就獲熱烈迴響，後續就以此為出發點，開始透過企業經營方式，推廣環境教育與環保理念，促進綠色經濟。

好歸塑專車 提高回收效率

世代設計原先在據點回收寶特瓶，受限場域無法移動，研發出移動式寶特瓶回收處理機「好歸塑專車」，可直接在車上完成運送、分類、寶特瓶壓縮、解膠與分解等流程，省去運送到回收場路程及人工作業流程，提高回收效率，減少碳排放量。

蔡僅鵬表示，好歸塑專車計畫已進行3年多，巡迴全台包括社區、學校與企業等各據點，協助回收寶特瓶空瓶，也將回收的塑膠顆粒送到紡織廠製成布料，再與合作單位一起產出永續商品。

蔡僅鵬說，布料印刷圖樣採用熱昇華技術與環保油墨印製，大幅降低製程中消耗的資源與污染，也由於布料為100%回收寶特瓶製成，單一材質可直接進入回收模式。目前已使用超過500萬個寶特瓶的回收再製利用，以期更大程度減輕塑膠垃圾帶給地球的負擔。

好歸塑專車曾開進台南市安南區鹽田社區，居民收集的寶特瓶逐一送入車上的回收處理機，並認識經破碎的塑膠粒及後續環保製程，搭配環境教育落實減塑生活。

塩田里長朱小蓮表示，先由長輩回收里內寶特瓶，經處理車處理後送到工廠再製成環保紗，最後讓長輩DIY製成錢包等紀念品，透過環保課程，讓長輩有愛護地球概念，減輕垃圾量。

AI寶特瓶回收機台 降低人工成本

好歸塑專車全台巡迴後，許多曾參與回收的單位與企業期待持續回收工作，世代設計決定研發智動化全流程寶特瓶回收機，放置定點就能讓想參與的民眾，以類似商品販賣機方式，投入寶特瓶後就能完成回收。

蔡僅鵬表示，固定式寶特瓶回收機台在國外很普遍，但要做到精準回收難度較高，雖人力可分辨回收物狀況，但又回到原先定點式回收場模式，節省人力成為重要課題。

蔡僅鵬說，台灣有超過1000款不同樣式與包裝寶特瓶、塑膠瓶，不同顏色瓶罐又須分色處理，透過AI技術搭配鏡頭，讓機器能自動辨識分色處理，成為易於使用的回收機台，可加速回收再製流程，降低人工成本。

設計機台遇挑戰 帶員工學AI技術

世代設計原先沒IT（資訊科技）部門，因應AI技術運用最初委外作業，但設計機台時遇到許多挑戰，蔡僅鵬決定帶著員工一同學AI工具，並將相關技術導入工作中。

蔡僅鵬表示，導入AI技術前期，企業與各年齡段工作人才數位成熟度不同，遇到不同挑戰，透過台灣設計研究院數位轉型專案，與數位學習平台上課程，讓員工與企業一同學習與進步，並進一步將AI技術導入工作中。

蔡僅鵬說，經過訓練的AI資料庫讓機器辨別寶特瓶捏扁程度、乾淨度等，讓機台在相關流程中避免發生「卡關」情形，導入AI後讓機台運作效率更高，合作單位也都相當滿意成果。

AI共創讓企業成長 設研院、經濟部助一臂之力

FNG世代設計分階段投入AI研發，從系統訓練期便投入相當成本，透過政府、公協會及法人等單位協助下，有效實現計畫，也讓環保回收工作更具效益。

蔡僅鵬表示，在機台AI專案執行過程中，透過申請設研院與經濟部產業技術司專案，由設研院帶著公司與業界一同合作，在過程中擔任技術支援，與產業界設計轉譯橋梁，讓研發過程相當有效率，甚至得到技術串聯，減輕開發壓力。

推動寶特圈永續平台 朝淨零目標邁進

蔡僅鵬說，有幸在這波數位浪潮下，循序漸進開始應用與導入AI，同時有企業希望與世代設計合作，展開搭建寶特圈永續數位平台，能有更廣應用與更深度使用在消費者溝通，讓企業核心能有突破性商業模式。

蔡僅鵬表示，在未來淨零碳排時代趨勢下，不只個人要落實環保，企業與政府也要朝淨零目標邁進，期盼透過平台，建立企業和民眾間永續行動媒合管道，在日常生活實現環保。