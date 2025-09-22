AI論壇倡建可信賴台灣模式軟實力 黃齊元：技術實力化為國際話語權

投資銀行家藍濤亞洲總裁黃齊元與台北商業大學前校長張瑞雄共同發起「AI倡議」，將於24日在台北舉辦AI FATE 論壇，並攜手與會者共同提倡以FATE：Fairness（公平）、Accountability（究責）、Transparency（透明）、Ethics（倫理）為核心框架，在創新與責任之間建立新平衡，推動實踐AI跨域合作，使台灣在全球AI競賽中兼具競爭力與可信賴度，成為區域標竿。

當天論壇除了專題演講之外，重量級人物也將出席論壇並參與倡議，包括剛卸任數發部部長的黃彥男，以及積極推動「AI基本法」的立委葛如鈞，還有來自政府、學界、醫界、金融界、資訊界代表。

隨著人工智慧快速演進，AI已不僅是產業升級的工具，更成為影響社會、經濟與治理秩序的關鍵推力。黃齊元指出，下一輪 AI 競賽是「信任力」的競賽；台灣有半導體與系統整合優勢，更應領先提出可信賴AI的台灣模式，把技術實力轉化為國際標準話語權。

當前生成式AI應用席捲醫療、金融、教育及公共治理，但偏見風險、模型不透明、資料治理不足等議題也同步升高。黃齊元指出，成立AI FATE，旨在整合政府、學界與產業觀點，提出可操作的治理準則與場域實證，避免創新紅利被不平等與濫用所稀釋，讓科技真正服務多數、強化社會信任。

張瑞雄認為，教育、治理與產業應同步升級。AI FATE不只是倡議口號，而是課綱到產線的推動：主學術端強化資料倫理與模型素養，產業端導入可稽核的治理流程，公共端建立開放透明的溝通機制。

黃彥男將以政策與產業實務為軸，說明台灣如何加速主權AI與人工超級智慧（AGI）的發展，包含資料與算力的戰略布局、模型與供應鏈自立性。AI基本法提案者葛如鈞將從AI基本法，切入台灣市場面臨的挑戰，並提出「AI軟實力」的國家路徑：以AI基本法為核心的治理框架，讓創新與安全可同時擴張。

黃齊元總裁最近成立「亞橋基金會」，協助台灣企業連結美國，首先選定的合作單位是知名的喬治亞理工（Georgia Tech），該校「人文與科技學院」（IPad）主要宗旨就是推動人文與科技融合，強調軟性議題，和AI FATE理念不謀而合。論壇也建立國際合作夥伴，將邀請IPad執行長Michael Best越洋致詞，表達對這次活動的重視。