快訊

強颱樺加沙長胖增強！台東、恆春半島、屏東、高雄納陸警範圍

AI論壇倡建可信賴台灣模式軟實力 黃齊元：技術實力化為國際話語權

經濟日報／ 記者劉秀珍／台北即時報導
藍濤亞洲總裁黃齊元。圖／聯合報系資料照片
藍濤亞洲總裁黃齊元。圖／聯合報系資料照片

投資銀行家藍濤亞洲總裁黃齊元與台北商業大學前校長張瑞雄共同發起「AI倡議」，將於24日在台北舉辦AI FATE 論壇，並攜手與會者共同提倡以FATE：Fairness（公平）、Accountability（究責）、Transparency（透明）、Ethics（倫理）為核心框架，在創新與責任之間建立新平衡，推動實踐AI跨域合作，使台灣在全球AI競賽中兼具競爭力與可信賴度，成為區域標竿。

當天論壇除了專題演講之外，重量級人物也將出席論壇並參與倡議，包括剛卸任數發部部長的黃彥男，以及積極推動「AI基本法」的立委葛如鈞，還有來自政府、學界、醫界、金融界、資訊界代表。

隨著人工智慧快速演進，AI已不僅是產業升級的工具，更成為影響社會、經濟與治理秩序的關鍵推力。黃齊元指出，下一輪 AI 競賽是「信任力」的競賽；台灣有半導體與系統整合優勢，更應領先提出可信賴AI的台灣模式，把技術實力轉化為國際標準話語權。

當前生成式AI應用席捲醫療、金融、教育及公共治理，但偏見風險、模型不透明、資料治理不足等議題也同步升高。黃齊元指出，成立AI FATE，旨在整合政府、學界與產業觀點，提出可操作的治理準則與場域實證，避免創新紅利被不平等與濫用所稀釋，讓科技真正服務多數、強化社會信任。

張瑞雄認為，教育、治理與產業應同步升級。AI FATE不只是倡議口號，而是課綱到產線的推動：主學術端強化資料倫理與模型素養，產業端導入可稽核的治理流程，公共端建立開放透明的溝通機制。

黃彥男將以政策與產業實務為軸，說明台灣如何加速主權AI與人工超級智慧（AGI）的發展，包含資料與算力的戰略布局、模型與供應鏈自立性。AI基本法提案者葛如鈞將從AI基本法，切入台灣市場面臨的挑戰，並提出「AI軟實力」的國家路徑：以AI基本法為核心的治理框架，讓創新與安全可同時擴張。

黃齊元總裁最近成立「亞橋基金會」，協助台灣企業連結美國，首先選定的合作單位是知名的喬治亞理工（Georgia Tech），該校「人文與科技學院」（IPad）主要宗旨就是推動人文與科技融合，強調軟性議題，和AI FATE理念不謀而合。論壇也建立國際合作夥伴，將邀請IPad執行長Michael Best越洋致詞，表達對這次活動的重視。

AI 投資銀行

延伸閱讀

堅持核能是能源目前最優解 葛如鈞：電力現在夠用…未來絕不夠

核三延役公投前 葛如鈞率跨黨派委員赴核三廠考察

童子賢挺核能、產業界齊發聲 教文委員會20日赴核三廠考察

葛如鈞：童子賢挺核博得同業掌聲 嗆政府「剛好而已」

相關新聞

國產車轉型電動車祭補助 綁定國產零組件才適用

台美關稅談判下，台灣恐被迫開放汽車市場。經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，要從內銷改拚出口，預計向政院爭取數十億元經...

國產車轉型電動車 供應鏈利多 鴻海大贏家

經濟部將大力扶植國產電動車與零組件廠商，並希望將電動車從內需擴大至外銷。業界看好，鴻海挾電動車整車製造與自主供應鏈優勢，...

廠辦市場北部供過於求 南部缺貨

今年以來，商用市場繳出千億元的交易金額規模；不過商仲專家分析，國內商辦、廠辦市場因北部可能有供需失衡的問題，中南部則呈缺...

航空三雄搶客 拚戰歐洲線 星宇規劃明年飛進布拉格

航空業歐洲線搶客大戰開打。星宇規劃明年將首度進軍歐洲市場，市場傳出，星宇歐洲線首航點選在布拉格，而此舉也悄悄拉動新戰局；...

中秋節等連假商機 華航、長榮航股 外資喊買

中秋節等連假商機連發，再加上航空貨運在AI相關需求熱度不減加持下，法人看好航空業10月營收表現；近日美系外資喊買進航空雙...

智慧經營／能率董事長董俊仁 加速轉型 站上科技浪頭

能率董事長董俊仁表示，當企業經營愈長久，勢必會歷經許多科技產業發展的轉折點，有些企業能跟上，有些企業則無法跟上。若能跟上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。