國產車轉型電動車 供應鏈利多 鴻海大贏家

經濟部將大力扶植國產電動車與零組件廠商，並希望將電動車從內需擴大至外銷。業界看好，鴻海（2317）挾電動車整車製造與自主供應鏈優勢，並具備國內供應與外銷實績，隨著政策點火助攻，有助鴻海擴大電動車量能，可望成為大贏家。

經濟部官員表示，台灣已發展出具競爭力的智慧電動車供應鏈，未來希望帶動相關產業發展，產業彼此互惠共榮。官員舉例，像是聯發科車用晶片、旺宏快閃記憶體、瑞昱聯網通訊IC、大億頭燈、輝創雷達、群創及瀚宇面板、歐特明相機模組、和碩智慧座艙等，運用我國汽車電子零組件，不僅降低成本，並且還可提高汽車國產比率，使我國產業更互惠有利。

汽車業者透露，經濟部相關輔導計畫，應是前經濟部長郭智輝時期已在醞釀的政策，原本僅針對電動車，雖具備鼓勵轉型性質，但對產業幫助有限，對轉型推動力恐嫌不足，業界希望將政策擴大到燃油車和油電車。