快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

國產車轉型電動車 供應鏈利多 鴻海大贏家

經濟日報／ 記者蕭君暉邱馨儀江睿智／台北報導

經濟部將大力扶植國產電動車與零組件廠商，並希望將電動車從內需擴大至外銷。業界看好，鴻海（2317）挾電動車整車製造與自主供應鏈優勢，並具備國內供應與外銷實績，隨著政策點火助攻，有助鴻海擴大電動車量能，可望成為大贏家。

經濟部官員表示，台灣已發展出具競爭力的智慧電動車供應鏈，未來希望帶動相關產業發展，產業彼此互惠共榮。官員舉例，像是聯發科車用晶片、旺宏快閃記憶體、瑞昱聯網通訊IC、大億頭燈、輝創雷達、群創及瀚宇面板、歐特明相機模組、和碩智慧座艙等，運用我國汽車電子零組件，不僅降低成本，並且還可提高汽車國產比率，使我國產業更互惠有利。

汽車業者透露，經濟部相關輔導計畫，應是前經濟部長郭智輝時期已在醞釀的政策，原本僅針對電動車，雖具備鼓勵轉型性質，但對產業幫助有限，對轉型推動力恐嫌不足，業界希望將政策擴大到燃油車和油電車。

電動車 經濟部

延伸閱讀

傳郭智輝爆「小英男孩」外還有更大尾？ 吳宗憲：歡迎檢舉為國做事

藍質疑涉「小英男孩」綠能弊案 郭智輝：畢生信譽的嚴重侮辱

經部綠能弊案延燒 凌濤：郭智輝跳船撇清與泓德能源關係？

郭智輝傳肝臟癌前病變 肝臟權威：惡性度不高…但「怎會用正子診斷」

相關新聞

國產車轉型電動車祭補助 綁定國產零組件才適用

台美關稅談判下，台灣恐被迫開放汽車市場。經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，要從內銷改拚出口，預計向政院爭取數十億元經...

航空三雄搶客 拚戰歐洲線 星宇規劃明年飛進布拉格

航空業歐洲線搶客大戰開打。星宇規劃明年將首度進軍歐洲市場，市場傳出，星宇歐洲線首航點選在布拉格，而此舉也悄悄拉動新戰局；...

國產車轉型電動車 供應鏈利多 鴻海大贏家

經濟部將大力扶植國產電動車與零組件廠商，並希望將電動車從內需擴大至外銷。業界看好，鴻海挾電動車整車製造與自主供應鏈優勢，...

廠辦市場北部供過於求 南部缺貨

今年以來，商用市場繳出千億元的交易金額規模；不過商仲專家分析，國內商辦、廠辦市場因北部可能有供需失衡的問題，中南部則呈缺...

中秋節等連假商機 華航、長榮航股 外資喊買

中秋節等連假商機連發，再加上航空貨運在AI相關需求熱度不減加持下，法人看好航空業10月營收表現；近日美系外資喊買進航空雙...

智慧經營／能率董事長董俊仁 加速轉型 站上科技浪頭

能率董事長董俊仁表示，當企業經營愈長久，勢必會歷經許多科技產業發展的轉折點，有些企業能跟上，有些企業則無法跟上。若能跟上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。