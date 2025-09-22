快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

國產車轉型電動車祭補助 綁定國產零組件才適用

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，要從內銷改拚出口，預計向政院爭取數十億元經費。圖／AI生成
經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，要從內銷改拚出口，預計向政院爭取數十億元經費。圖／AI生成

台美關稅談判下，台灣恐被迫開放汽車市場。經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，要從內銷改拚出口，預計向政院爭取數十億元經費，補助轉型電動車整車設計及研發相關費用，且將綁定採用國內車用電子零組件才能適用。

外界預期，這項轉型政策對車用電子相關產業將是一大利多。

國產車現以生產燃油車、部分油電混合車為主，因應關稅衝擊，經濟部產發署已與國產車業者多次研商，擬定朝電動車轉型。因應國際情勢經濟韌性條例預算中已預留100億元，經濟部擬向政院爭取動用該預算，全案待經濟部長龔明鑫拍板。

簡言之，經濟部認為，全球電動車朝高度智慧化發展，台灣是ICT大國，已具備電動車供應鏈，且成本更有競爭力，將力推國內六大車廠由原本以組裝燃油車為主力，轉型為組裝電動車，且輔導方向必須綁定採用國內車用電子零組件。此舉將使國產六家車廠及汽車電子廠相互受惠。

2024年國產車銷售約23萬輛，約占新車市場一半。台美仍在談判中，惟各界預期美方將要求台灣調降汽車關稅，甚至不排除零關稅。

據了解，今年7月經濟部已與六大車廠討論，因台灣在車用電子是強項，鼓勵這些在台灣組裝的國際品牌車系，將在台生產主力產品，從油車或油電車改為電動車，除供應國內市場外，盼轉而外銷出口，降低美國對等關稅衝擊。業者回應會考慮，但要取得母公司同意。

此外經濟部透露，目前有200萬輛老車汰舊換新，考量減碳，希望透過貨物稅定額減徵，支持國產車，不僅汰換為燃油車，甚至汰換成國產電動車。

熟悉汽車產業人士表示，就像手機一樣，汽車不再只是運輸工具、油耗也不再只是購車考量，而是智慧化、系統介面、座艙舒適、娛樂等多功能，都將改變汽車價值，台灣ICT產業都已跨足到車用電子，供應鏈完整，藉由電動車來推進智慧化，比日本、歐洲更有條件。

去年台灣車用電子產值已達5,000億元。經濟部官員形容，「台灣無法自製（燃油車）引擎，但會做（電動車）馬達」，台灣車輛零組件產業結合ICT量能，已發展出具競爭力的智慧電車供應鏈。


延伸閱讀

因應美國對等關稅 產業支持擴及內銷市場

國產車轉型電動車 供應鏈利多 鴻海大贏家

國產車 電動車 經濟部

延伸閱讀

救國產車！經部擬輔導轉型電動車+轉戰出口 台灣8電子廠利多

美國主要夥伴最高！「這國」Q2對美出口關稅增幅大 台灣排亞洲第3

車市大決戰 民俗月後開打

備受爭議！德國再辯燃油車禁令　德系大廠立場分歧

相關新聞

國產車轉型電動車祭補助 綁定國產零組件才適用

台美關稅談判下，台灣恐被迫開放汽車市場。經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，要從內銷改拚出口，預計向政院爭取數十億元經...

航空三雄搶客 拚戰歐洲線 星宇規劃明年飛進布拉格

航空業歐洲線搶客大戰開打。星宇規劃明年將首度進軍歐洲市場，市場傳出，星宇歐洲線首航點選在布拉格，而此舉也悄悄拉動新戰局；...

國產車轉型電動車 供應鏈利多 鴻海大贏家

經濟部將大力扶植國產電動車與零組件廠商，並希望將電動車從內需擴大至外銷。業界看好，鴻海挾電動車整車製造與自主供應鏈優勢，...

廠辦市場北部供過於求 南部缺貨

今年以來，商用市場繳出千億元的交易金額規模；不過商仲專家分析，國內商辦、廠辦市場因北部可能有供需失衡的問題，中南部則呈缺...

中秋節等連假商機 華航、長榮航股 外資喊買

中秋節等連假商機連發，再加上航空貨運在AI相關需求熱度不減加持下，法人看好航空業10月營收表現；近日美系外資喊買進航空雙...

智慧經營／能率董事長董俊仁 加速轉型 站上科技浪頭

能率董事長董俊仁表示，當企業經營愈長久，勢必會歷經許多科技產業發展的轉折點，有些企業能跟上，有些企業則無法跟上。若能跟上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。