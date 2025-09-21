遠雄建設「清水好日子 共樂市集」近2000人同樂

遠雄建設（5522）21日在台中清水舉辦「清水好日子 共樂市集」活動，現場有三組人氣樂團「傻子與白痴、南西肯恩、好樂團」，以及風格市集、特色美食、親子體驗，成功吸引近2,000名市民朋友一起走出戶外度過最Chill的週日午後，也感受清水的幸福氛圍。

遠雄建設近年推動品牌轉型，以「永續共享」為核心價值，並以「美好共生」為品牌主張。自2018年起展開「未來居住實驗」，從人的需求出發，串連建築、環境、社群與心靈的價值平衡，致力於打造更友善土地與友善生命的居住典範。

在這個藍圖下，遠雄建設陸續推出兩大永續子品牌，工地再生計畫：攜手跨領域夥伴，將工地與產業剩餘資源轉化為可循環、可再生的建材與材料，讓綠色創新從源頭萌芽，延伸到每一個生活角落。

好室智造所：則是承接工地再生計畫的理念與成果，發展為「實驗 × 體驗」的對外平台，讓永續精神能被看見、被參與，並推廣至更多消費者、媒體、社區與產業鏈。

「好室智造所」行動策展首度亮相，以「在清水Living Better」為題，選擇台中港作為全台巡迴的起點站。

十年來，遠雄在台中港市鎮重劃區持續推動造鎮，讓城市逐步成形，如今更以行動策展的形式，將永續共享的精神落實到日常，展現「從造鎮到造生活」的品牌實踐，進一步落實「美好共生」的品牌主張。

作為遠雄建設永續藍圖的首次公開行動，「好室智造所」自8月30日起至12月底，展開全台巡迴，首站自具有十年造鎮成果的台中港市鎮重劃區啟航，後續將陸續前進台中市七期、台南、高雄、台北等遠雄深耕區域，將永續精神帶入民眾日常生活。

遠雄建設強調，這不僅是一場展覽，更是一個以「實驗 × 體驗」為核心的平台，透過移動策展的形式，將建築對土地與社會的承諾具象化，讓永續共享 × 美好共生，從品牌理念轉化為人人可感的生活實踐。

在首站台中港啟航後，「好室智造所」行動策展以多元面向呈現，透過靜態展覽、互動體驗與共享交流三大亮點，讓永續精神真正走進生活場域。

其中，靜態展覽：工地再生計畫成果展示，呈現工地再生的永續材料與設計案例，讓資源轉化過程與創新應用被清楚理解。

互動體驗：循環手作工作坊，邀請民眾親身參與循環再生材料的手作體驗，將永續理念轉化為生活行為。

共享交流：四大城市串聯推廣，策展結合了台北、台中、台南、高雄四大城市的生活場域，讓民眾共同參與，除了共享永續循環的理念與成果外，更期望透過串聯推廣，創造更多交流與互動的能量。