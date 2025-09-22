快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

中秋節等連假商機 華航、長榮航股 外資喊買

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

中秋節等連假商機連發，再加上航空貨運在AI相關需求熱度不減加持下，法人看好航空業10月營收表現；近日美系外資喊買進航空雙雄，長榮航（2618）目標價上看46.5元、華航（2610）目標價上看22元。

隨著航空客運市場的結構不斷改變，連續多個長假加持推升10月出國人氣，增強長榮航、華航及星宇航空第4季的營收、獲利向上攀升；明年則有望受惠於北美布局開始發威，瞄準「讓美國再次偉大」龐大商業需求大餅，成為明年推升營收、獲利重要成長動能。

美系外資日前在報告中首次將航空雙雄長榮航、華航納入追蹤個股，台灣航空今年業績不佳已經充分反映經濟不確定性的因素，並預估未來9-12個月，在穩定的營收成長和毛利率提升推動下，股價將具有上漲潛力；其中長榮航給予「加碼」評等，目標價上看46.5元；華航給予「中立」評等，目標價上看22元。

航空及觀光族群8月營收表現沒有特別突出，華航8月合併營收為172.52億元，年減2.7%但寫下歷年同期次高，星宇航空8月則是航空四雄當中唯一年增14%；法人圈反而認為，有助於原本打算出國的消費者，會將出國的預算用到10月的長假期，使得航空業的10月營收有望淡月不淡。

至於航空貨運的部分，AI需求下，伺服器的出貨量今年需求量大，還包括半導體相關產品，航空貨運市場今年需求一直都非常強勁。

