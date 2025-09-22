廠辦市場北部供過於求 南部缺貨

今年以來，商用市場繳出千億元的交易金額規模；不過商仲專家分析，國內商辦、廠辦市場因北部可能有供需失衡的問題，中南部則呈缺貨狀況，讓市場正出現「區域供需分化加劇」現象，加上美國對等關稅戰影響，前幾年商辦、廠辦買氣「雞犬升天不再」，市場動能僅自用為主。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛分析，商用市場雖然今年以來繳出千億元的交易金額規模，但過去市場的投資大戶壽險業，因受限海外投資匯損壓力，難以大展拳腳，商用不動產市場僅剩AI供應鏈掀起企業對物流、工業地產需求撐盤。

黃舒衛強調，尤其是商辦、廠辦兩大商用產品，今年起北部市場有供過於求的壓力，但中南部卻因企業設廠效應、呈供不應求的缺貨狀態，接下來商辦、廠辦產品將因南北供需失衡下，將出現「區域供需分化加劇」現象；在此環境下，後續市場動能僅有自用需求，近年商辦、廠辦「全面綠燈、雞犬升天不再」，取而代之的是，「產業、區域、價格」成為商辦、廠辦買氣動能關鍵。

591新建案新聞課組長林哲緯認為，今年起商辦買氣恐未如前幾年吃香，區域將是企業是否出手購買辦公室或廠辦的關鍵決策點。