航空三雄搶客 拚戰歐洲線 星宇規劃明年飛進布拉格

航空業歐洲線搶客大戰開打。星宇（2646）規劃明年將首度進軍歐洲市場，市場傳出，星宇歐洲線首航點選在布拉格，而此舉也悄悄拉動新戰局；市場預期，華航（2610）、長榮航（2618）將逐步加密歐洲航點，其中芬蘭也可能是一個新選擇。

星宇航空今年股東會宣布，2026年要進軍歐洲市場，此前，市場都在揣測，星宇的歐洲首航點是哪一個，最近這個消息愈來愈清晰。業內直指，星宇的歐洲首站不是芬蘭而是充滿觀光資源的布拉格。

業內指出，星宇的目標是要成為全球型的精品航空公司，則不能缺歐洲市場這個版圖，今年已與阿提哈德航空（Etihad Airways）簽署共掛班號分享布魯塞爾跟布拉格合作協議，為2026年星宇航空開闢歐洲航線奠定重要基礎，這個合作代表著星宇全球布局再跨大步。

華航、長榮航因應星宇2026年要飛進歐洲，也都各有因應策略。華航疫後首開的布拉格新航點，在2026年有望從每周兩班逐步增班到每日一班；長榮航空則要把米蘭航線從明年1月16日起，增為每日一班。

另外值得注意的是，隨著台灣跟芬蘭簽署航空服務協議，這也是國內首度與北歐建立空運航網關係，因此，業界也都在猜，明年誰會開芬蘭航點？根據簽署的協議，台芬雙方可指定多家航空，飛航由台灣經停任何中間點至芬蘭客、貨運航班，客、貨容量班次各為每周14班，且享有中間點第五航權。

據了解，目前華航在歐洲有六大航點，經營策略一直採取直航模式，吸引不喜歡轉機的旅客選搭；其中，包含每日飛航桃園-法蘭克福，桃園-阿姆斯特丹每周四班，桃園-倫敦每周五班，桃園-維也納每周四班，桃園-布拉格每周兩班，桃園-羅馬每周三班，為台灣直飛歐洲航點最多的航空公司。

長榮航在歐洲也有六大航點，採直飛跟轉機搭配的的策略，主要是因應歐洲中轉東南亞市場的客運及貨運需求。目前，長榮航飛歐洲英國、法國、維也納都是一周七班，慕尼黑、米蘭則是一周四班，阿姆斯特丹一周三班。長榮航空看好歐洲旅遊市場，米蘭航線將自2026年增為每日一班。



延伸閱讀

中秋節等連假商機 華航、長榮航股 外資喊買