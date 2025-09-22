快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

航空三雄搶客 拚戰歐洲線 星宇規劃明年飛進布拉格

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
航空業歐洲線搶客大戰開打。聯合報系資料照
航空業歐洲線搶客大戰開打。聯合報系資料照

航空業歐洲線搶客大戰開打。星宇（2646）規劃明年將首度進軍歐洲市場，市場傳出，星宇歐洲線首航點選在布拉格，而此舉也悄悄拉動新戰局；市場預期，華航（2610）、長榮航（2618）將逐步加密歐洲航點，其中芬蘭也可能是一個新選擇。

星宇航空今年股東會宣布，2026年要進軍歐洲市場，此前，市場都在揣測，星宇的歐洲首航點是哪一個，最近這個消息愈來愈清晰。業內直指，星宇的歐洲首站不是芬蘭而是充滿觀光資源的布拉格。

業內指出，星宇的目標是要成為全球型的精品航空公司，則不能缺歐洲市場這個版圖，今年已與阿提哈德航空（Etihad Airways）簽署共掛班號分享布魯塞爾跟布拉格合作協議，為2026年星宇航空開闢歐洲航線奠定重要基礎，這個合作代表著星宇全球布局再跨大步。

華航、長榮航因應星宇2026年要飛進歐洲，也都各有因應策略。華航疫後首開的布拉格新航點，在2026年有望從每周兩班逐步增班到每日一班；長榮航空則要把米蘭航線從明年1月16日起，增為每日一班。

另外值得注意的是，隨著台灣跟芬蘭簽署航空服務協議，這也是國內首度與北歐建立空運航網關係，因此，業界也都在猜，明年誰會開芬蘭航點？根據簽署的協議，台芬雙方可指定多家航空，飛航由台灣經停任何中間點至芬蘭客、貨運航班，客、貨容量班次各為每周14班，且享有中間點第五航權。

據了解，目前華航在歐洲有六大航點，經營策略一直採取直航模式，吸引不喜歡轉機的旅客選搭；其中，包含每日飛航桃園-法蘭克福，桃園-阿姆斯特丹每周四班，桃園-倫敦每周五班，桃園-維也納每周四班，桃園-布拉格每周兩班，桃園-羅馬每周三班，為台灣直飛歐洲航點最多的航空公司。

長榮航在歐洲也有六大航點，採直飛跟轉機搭配的的策略，主要是因應歐洲中轉東南亞市場的客運及貨運需求。目前，長榮航飛歐洲英國、法國、維也納都是一周七班，慕尼黑、米蘭則是一周四班，阿姆斯特丹一周三班。長榮航空看好歐洲旅遊市場，米蘭航線將自2026年增為每日一班。


延伸閱讀

中秋節等連假商機 華航、長榮航股 外資喊買

布拉 長榮航空

延伸閱讀

中央通訊社徵駐芬蘭記者 捧當朝新貴？前社長講話了

中央社徵駐芬蘭特約記者 學者：討好林昶佐？

中央社徵駐芬蘭記者遭質疑 白委：恐為林昶佐量身訂造

中央社徵駐芬蘭記者捧林昶佐？綠：加碼投資乘勝追擊

相關新聞

國產車轉型電動車祭補助 綁定國產零組件才適用

台美關稅談判下，台灣恐被迫開放汽車市場。經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，要從內銷改拚出口，預計向政院爭取數十億元經...

航空三雄搶客 拚戰歐洲線 星宇規劃明年飛進布拉格

航空業歐洲線搶客大戰開打。星宇規劃明年將首度進軍歐洲市場，市場傳出，星宇歐洲線首航點選在布拉格，而此舉也悄悄拉動新戰局；...

國產車轉型電動車 供應鏈利多 鴻海大贏家

經濟部將大力扶植國產電動車與零組件廠商，並希望將電動車從內需擴大至外銷。業界看好，鴻海挾電動車整車製造與自主供應鏈優勢，...

廠辦市場北部供過於求 南部缺貨

今年以來，商用市場繳出千億元的交易金額規模；不過商仲專家分析，國內商辦、廠辦市場因北部可能有供需失衡的問題，中南部則呈缺...

中秋節等連假商機 華航、長榮航股 外資喊買

中秋節等連假商機連發，再加上航空貨運在AI相關需求熱度不減加持下，法人看好航空業10月營收表現；近日美系外資喊買進航空雙...

智慧經營／能率董事長董俊仁 加速轉型 站上科技浪頭

能率董事長董俊仁表示，當企業經營愈長久，勢必會歷經許多科技產業發展的轉折點，有些企業能跟上，有些企業則無法跟上。若能跟上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。