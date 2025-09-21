扭轉詐騙污名 柬埔寨台灣商會籲看見當地良好投資潛力

柬埔寨台灣商會日前在金邊舉辦中秋節聯歡晚會，凝聚當地台商向心力。會長陳來埤致詞時強調，盼外界能扭轉對柬埔寨僅有電信詐騙的負面印象，看見當地良好的投資環境與發展潛力，呼籲更多台商能到柬埔寨共同發展。

柬埔寨在很多台灣人的心目中，可能是充滿電信詐騙負面印象的地區，加上跟台灣沒有任何官方往來，柬埔寨最近又跟泰國發生邊境的衝突，讓很多人對柬埔寨的經濟發展跟投資現況產生問號。

陳來埤表示，許多台灣人對柬埔寨的印象可能停留在電信詐騙或近期與泰國的邊境衝突，因而對其投資前景抱持疑慮。但事實上有許多台商在當地兢兢業業打拚，並隨柬國經濟發展獲得成長，呼籲更多台商能到柬埔寨共同發展。

由於台灣在柬埔寨未設有代表處，兼轄相關業務的駐胡志明市台北經濟文化辦事處長韓國耀也特地出席。他指出，儘管台柬之間沒有正式官方關係，但透過頻繁的民間交流與持續接觸，已奠定良好互動橋樑；他也感謝僑胞在當地的耕耘，是促進雙邊關係的重要力量。

另外僑委員張清水、世華會柬埔寨分會長黃桂沄，也都出席了這場柬埔寨台商的中秋晚會，外交部長林佳龍送來了恭賀的匾額，帶給柬埔寨台胞許多溫暖跟鼓勵。

與會者共同期盼，能透過各方努力，為台商打造另一個發展平台，並結合雙方優勢，共創區域經濟繁榮，讓柬埔寨成為台灣民眾投資與旅遊的新選擇。