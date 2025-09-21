智慧經營／能率董事長董俊仁 加速轉型 站上科技浪頭

能率（5392）董事長董俊仁表示，當企業經營愈長久，勢必會歷經許多科技產業發展的轉折點，有些企業能跟上，有些企業則無法跟上。若能跟上，則有機會創造一波營運高峰，若不幸無法跟上，營運也勢必會每況愈下，而能不能跟上的關鍵點，在於企業本身累積的實力是否到位。

累積實力 壯大事業版圖

董俊仁進一步指出，若企業過往耕耘的方向與當前科技產業的未來趨勢不同，這時高階經理人應該要先停下腳步思考，是否需要積極轉型，而一旦確立轉型方向後，就要開始全力以赴，傾盡集團資源追上去。

「只要願意開始，永遠都不嫌太晚。」董俊仁話鋒一轉表示，目前全球科技產業都在競逐AI市場商機，因此高階經理人必須先反過來看企業有何特點、或長處能切入AI市場。待一一檢視過後，若有則積極放手一搏，若無則可運用併購等方式來強化。

談到近年來AI產業正如火如荼發展，董俊仁認為，台灣身處關鍵的供應鏈中心，不但是挑戰也是機會，因此能率集團也開始瞄準此一市場，透過本業技術實力，以及轉投資等方式，積極卡位AI市場商機。

董俊仁認為，當AI產業發展到一定程度時，AI人形機器人勢必會扮演關鍵角色，串連人類與AI世界的各種應用與互動，因此公司必須先行進入此一市場，加速集團轉型之路，站在科技趨勢的浪頭上。

據悉，能率為全力衝刺AI人形機器人市場，集團旗下全資子公司毅金精密將在下半年推動登錄興櫃，朝資本市場邁進；而另一公司宏羚也將步入興櫃，藉此壯大能率集團事業版圖。

及時布局 卡位智能商機

能率集團在AI人形機器人的布局從六年前投資日本Living Robot開始，並在三年前透過毅金精密生產製造消費市場用的平價協作型機器手臂。此外，因應AI與機器人世代來臨，今年3月也投資以研發高階協作型機器手臂的美商Mantis Robotics。

未來毅金精密有機會取得Mantis Robotics的組裝，而關係企業佳能則預計於今年第4季開始出貨感測器給Mantis Robotics。

董俊仁強調，「山不轉路轉，路不轉人轉」，昨日的科技趨勢不代表一定是明日的科技趨勢，但累積的經驗卻可以做為明日衝刺市場的動能，因此高階經理人在企業經營管理時，必須要懂得如何讓企業華麗轉身，讓企業能在科技產業來到轉折點時，都能站在最有利的制高點。