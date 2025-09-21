行銷最錢線／善用大腦記憶 提高品牌購買率

現在市場環境緊縮，消費者花錢變保守，企業在行銷上開始需要思考，如何以最有效的方式，讓消費者記住並以指名購買的方式，選購自己的品牌。

美國行銷學會研究報告指，消費者一天平均會接觸到二萬個以上的各式各樣訊息，這麼龐大的資訊量，人的大腦不可能一個一個有意識地去檢核判斷，那些訊息要淘汰？那些要儲存到記憶裡？神經科學家指出，這些複雜的工作，是由大腦的「非意識腦」（負責管理心臟、脈搏等）中的「記憶系統」處理。

因此，在消費環境愈趨複雜下，行銷要怎麼做，才能讓消費者優先記住自己的品牌？如果以傳統行銷思維思考，答案往往無解，因為「舊鑰匙開不了新門」。所幸近代神經科學發現，人類大腦及內部無數的神經元具有「可塑性」，隨著時間進化已發展出包含傳導、存取及價值提升三個模式的「記憶系統」。

因此，要建立高品牌記憶度，最好的方法是根據「大腦記憶系統」的流程進行，並依以下三步驟進行企劃：

一、簡單化：要讓訊息進入大腦，首先是要將行銷訊息「簡單化」，因為大腦在接收到行銷廣告訊息後，會開始處理包含各種記憶中的訊息，以做出購買決定。但是令人意外的是，大腦傳輸訊息的速度相當慢，平均每秒只有0.6到160米，這個速度比起市面上任何電子產品，每秒可達數百萬米可說是極端緩慢。

這說明行銷訊息要被優先記憶，首要條件是「愈簡單愈好」，因此企劃者必須將廣告訊息，盡量「簡單化」，否則太複雜大腦會不接收也不處理，此廣告訊息會變成過門而不能入，所有的努力也都白費了。

二、建立聯想迴圈：要將訊息發展成「聯想迴圈」，大腦在記憶或儲存訊息時，不是以分散的單一「位元（bits）」訊息方式，一個一個存入或提取，而是將一個或多個訊息組成「區塊（chunk）」之後，再組織成更高階的「聯想迴圈（Association Circuit）」。

這些網狀迴圈（記憶型式）相互連結的速度很快，因此能彌補前段訊息傳導慢的問題，同時因為會包含大量「質化資訊」，所以藉由這些網狀圈，大腦就能快速比對新訊息與所儲存的記憶是否有關聯，相互比對後，消費者大腦就能決定，是否要將那項行銷訊息導入「記憶系統」了。

三、賦矛意義：大腦的神經元具有可塑性，所以可為品牌訊息注入「情感及意義」等新價值，因此行銷人員須進一步瞭解，什麼樣的訊息，消費者會特別注意及記憶？

神經科學界已發現，每個人的大腦都擁有一千億個神經元， 它們彼此各有功能，但是當傳輸進來的訊息跟自己的「情感」（喜怒哀樂）有關，或對自己有某種特殊「意義」時，這些神經元會在瞬間，相互聯結成數百億、數千億，甚至更多的神經網。

當這些同時爆發射出的神經元，彼此透過「突觸」（神經連結點）快速集結成各種型態的神經網，進而組成「同屬性記憶網」時，它們會立即觸發消費者心理產生共鳴，要「指名購買」某一個特別的品牌等，特定的消費動機與行為。

面對日益複雜的消費環境，應用以神經科學新發現的「大腦記憶系統」作為行銷企劃，在策略及創意發展上的指標，除了能為品牌創造「高指名購買率」外，更能達到省時、省錢、省力的三大效益。