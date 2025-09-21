經濟選書／房價一直漲 銀行「經濟」扮推手

以前，大部分的買房貸款都是由社區的建築融資合作社（building society）提供，這些合作社從18世紀延續至今。建築融資合作社集結了當地居民的存款，以幫助其他成員籌措蓋房子的資金——如果你記憶力不錯的話，可能會發現這些合作社跟德國常見的信用合作社有異曲同工之妙。

一般來說，這些合作社只是暫時成立而已，等到每位成員都有了房子，合作社就會解散。在過去，建築融資合作社很少發生擠兌的情況。後來局勢發生重大變化，英國的北岩銀行（Northern Rock）在多家建築融資合作社合併之下誕生；到了千禧年，北岩銀行甚至推出房屋市價125％的房貸。2007年金融危機爆發時，北岩銀行成為第一個倒下的金融機構。

經濟學家喬許．萊恩柯林斯（Josh Ryan-Collins）曾表示，我們面對房市的處理方式帶來了惡性循環：由於土地的數量基本上固定不變，銀行借錢給民眾買房的方式推升了土地價格，在熱門地區更是如此。隨著房價上漲，人們得借更多錢來買房。

由於高房價對銀行的資產負債表相當有利，所以銀行提供了更多的貸款，進一步哄抬價格。這些貸款並非用來資助新屋的建設，大部分的錢似乎都只是用來推升現有房產的價格。為了進一步延續這個循環，大家更常使用再抵押貸款來購買汽車等大型商品。因此，房貸也推動了其他領域的消費。

許多人會把住房問題怪罪到有錢人頭上，這並非毫無道理。以大部分的商品來說，人們通常買到某個程度就會滿足——即使收入翻倍，你也不會因此購買兩倍的香蕉。但是以空間來說，大家總是想要得到更多。證據顯示，收入增加會讓人們砸更多錢在居住面積上。

舉例來說，1998年英國一項研究發現，如果收入增加10％，人們在居住面積上的支出會增加超過15％。因此，有錢人想要獲得更多空間並不稀奇，尤其在城市中更是如此。在1995年到2004年間，曼哈頓每平方英尺（約0.028坪）的價格從324美元（約新台幣1萬元）上漲到767美元（約新台幣2萬5,000元）。

在英國，外資對房市的投資也節節攀升，這些投資人通常都是全球各地的菁英分子。更讓人不安的事實是，問題不僅僅在於富人，而是整個社會都將住房視為一種投資手段。

在英國，一般人愈來愈有可能當房東，自從1996年「買房出租」（Buy-to-Let, BTL）問世以來，這種做法愈來愈受歡迎。其中不少房東確實很有錢，有的則是企業房東。

但是也有很多房東的收入與房客差不多，他們只是將房產作為賴以維生的資產。私人房東擁有全英國五分之一的住宅，而「買房出租」風潮也跟房價上漲有關。雖然對許多人來說，出租是明智的選擇，隨著年紀漸長似乎更應如此，然而，這種趨勢從整體上卻可能加劇住房危機。

（《房價為什麼越打越高？》，商周出版）