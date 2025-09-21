點子農場／菜市場裡的文化角落

快訊

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）

幾年來，這個地方創生團隊一直努力著，希望讓這世界有更多的菜市場能持續活下去，甚至活得更好更精彩。透過推動走讀活動，除了串連菜市場裡的攤商資源，也帶領更多國內外旅人來關心和支持。

今天，世界各地的傳統菜市場已經都成了瀕危的文化物種，面對超級市場和地產資本的虎視眈眈，危在旦夕。過去幾年來我們一直持續討論合作，想把保護菜市場文化發展成國際性的公民運動，從台灣出發推向全世界，以創意同時來推動公益和生意。

凡事總是發想容易行動難，本來打算辦一場「菜市場藝術節」，把菜市場變成藝廊。但這個酷點子卻得不到官方管理單位的支持，反而引來許多不必要的關切。

山不轉路轉，經過持續的努力轉進，多年的理想終於邁出第一步，說服幾位市場裡的攤商挪出部分的空間經營文化角落。有人擺設小圖書館，有人擺設小畫廊，也有人用音樂來經營。這讓我想到床之間。

日本的傳統建築裡，「床之間」（とこのま）是一個特殊的角落。它不是用來睡眠的床，而是專門留給文化的空間。日本人總在那裡掛上一幅書法或一張畫，擺上一瓶插花，甚至是一尊小小的佛像。它是一個不屬於日常必需的空間，卻成為了家屋裡的精神重心。當客人進門，第一眼看到的不是主人的財富，而是這個小角落所透露的心靈與品味。

日本文化的內斂與精緻，正是透過這個角落延伸到生活的每一個細節。菜市場裡的文化角落，其實和床之間的精神不謀而合。

愈來愈多的攤商們拿出擺放蔬菜、魚肉或香料的空間，轉而用來放書、掛畫、播音樂。這是一種開始，也是一種宣言：市場不只是商業空間，也在分享和守護文化。

在世界各地，我們都能找到類似的努力：

西班牙巴塞隆納的博蓋利亞市場（La Boqueria），原本只是販賣食材的攤位，如今不僅保留了傳統的魚肉與蔬果攤，更引進了料理教室與美食文化展演，讓市場成為旅人理解加泰隆尼亞文化的窗口。

在英國倫敦的博羅市場（Borough Market），攤商會定期舉辦「市場講座」和「食物故事分享」，把販售與文化教育結合起來，使市場同時成為城市的「食物博物館」。

日本京都的錦市場(にしき いちば)，則透過攤商合作，把百年老舖的飲食智慧轉化為小型文化展覽，甚至開設「市場學校」，讓年輕世代重新理解傳統飲食背後的價值。

這些國際案例都說明，市場的未來，並不只是與超市競爭價格，而在於能否透過文化的展演和保存，成為城市精神的象徵與交流的場域。

菜市場從來就不是只有交易的場所，它是城市的記憶，是世代傳承的溫度，是最貼近庶民生活的文化劇場。市場裡的叫賣聲、晨光裡的蔬果魚肉、攤位間的寒暄，這些都是文明最真實的樂章。

保存菜市場文化的努力，不只是懷舊，也是一種創新。當一個市場開始容納小型圖書館、畫廊與音樂表演，它就突破了「買賣」的功能，變成了「相遇」與「對話」的場域。這種文化角落提醒我們：即使在最生活的場景裡，也必須留一個空間給精神，讓人們在交易之間，仍能明白生命存在的深層價值。

也許，文明真正的核心並不是高樓大廈，也不是科技奇蹟，而是這樣一些不起眼的小角落。床之間在日本家屋裡守住了美學，菜市場的文化角落則在我們的日常裡，守住了生活的煙火氣和溫度。

日本 圖書館

