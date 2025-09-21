千禧酒店及度假村 3年內將在北台灣開出首家飯店

國際各大觀光飯店看好北台灣觀光住房市場商機。千禧酒店及度假村（MHR）首席商務長普拉卡希（Saurabh Prakash）訪台，他看好台灣北部市場的商務和休閒旅遊都具高度成長潛力；繼2012年台中千禧酒店後，將在北部開出首家千禧飯店。

千禧酒店及度假村（MHR）代理營運長兼首席商務長Saurabh Prakash及MHR台灣區總經理闞耀榮同步看好台灣商務和休閒旅遊高度發展潛力，台灣的物、自然風光獨特性對國際外觀光客來說很有魅力；另外，台灣廠商生產及研發能力都很強，台北的商務需求及國際性會議對國際型的公司都非常方便。

Saurabh Prakash指出，目前在台灣北部已經有找到合作伙伴，已與業主簽訂合作備忘錄（MOU），未來2、3年內會在北台灣開出首家千禧酒店及度假村（MHR），預計房間數約300間以內。

Saurabh Prakash為千禧酒店及度假村（Millennium Hotels and Resorts, MHR）代理營運長兼首席商務長，是一位擁有超過20年國際酒店業經驗的策略領導者，專精於商業營運、數位轉型與品牌成長策略，先後擔任全球數位行銷、收益策略與分銷業務的副總裁及資深副總裁，於2024年升任現職。

MHR 在今年迎來30周年慶，業務已拓展至80個目的地、145家飯店，包括倫敦與紐約。千禧國際酒店（M&C）主席郭令明（Kwek Leng Beng） 如此形容MHR品牌：「我們的服務風格是低調卻周到、精準卻溫暖。」

千禧國際酒店及度假村（MHR）從一間位於新加坡河畔的飯店起步，至今已拓展至全球145家據點。過去三十多年來，將效率與溫暖的人情味完美結合，帶入海外市場。

Saurabh Prakash進一步分享，在新加坡時尚的M Social飯店，住客只要在房內開口，就能請求額外的毛巾或枕頭。幾分鐘後，這些物品便會帶著親切的笑容送到門口。這並非魔法而是人工智慧驅動的待客服務。自2022年起，飯店導入具語音功能的AI助理，提供客房服務。住客不必再致電房務部，只需對「Aiello語音助理」提出需求即可這項優雅的解決方案，完美體現了新加坡高效率與創新精神。