銀櫃集團江忠融 × 盛玄燁 攜手打造高規格旗艦套房品牌

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
銀櫃全新一代KTV將以會所型態經營，提供頂級高規的娛樂體驗。業者提供
銀櫃全新一代KTV將以會所型態經營，提供頂級高規的娛樂體驗。業者提供

中台灣知名連鎖KTV「銀櫃」集團董事長江忠融，跨足建築產業逾25年，與雲極建設開發總經理盛玄燁攜手，成功打造高規格旗艦套房品牌。江忠融秉持「自地自建、自有資產」的經營哲學，帶領銀櫃集團築起穩健的收益體系，更透過頂尖設計與嚴格的品牌管理，奠定台中高階套房的標竿地位。

有別於一般建設公司，江忠融長年整合舊市區老舊建築，並重建為投資型套房、美化舊市區市容。至今，已整合80宗以上的危老建築，手上擁有套房數量更是高達2,500間以上。

江忠融從服飾業出身，之後進軍MTV、KTV，再到今日的房地產，江忠融的創業故事，完美詮釋了他的一句話：「所有的事業，最終都是為了套房而做。」

江忠融直言：「有關KTV，很多人租地經營，生意再好，租約一到還是得走人。唯有土地握在手裡，努力才不會白費。」

早在20年前，他就先行卡位頭份、竹南，如今隨著台積電（2330）進駐，地價翻倍漲，驗證了他的遠見。在台中一中商圈，他更掌握了上千間新套房，雖不求快，但每一步都穩紮穩打。

江忠融自稱是「做邊角料」的建築商，看似謙遜，卻正透露了他獨到的置產策略：將投資重心放在精華商圈，而非大規模開發。

銀櫃集團雲極建設開發總經理盛玄燁，從房地產銷售轉型為建商，更懂消費者真正的需求。他說：「建築是良心事業，好的東西會放大十倍回饋給品牌。」

在葳格建設時期，巡守工地成為他的日常，因為其挑剔的個性，曾經只為了一個寶特瓶空瓶，竟要求營造廠將整面已完成的水泥牆面，含接連的其他水泥牆面全部拆除重做。正是這種堅持，奠定銀櫃旗艦套房的第一品牌地位。

與傳統建商偏好興建大型社區不同，銀櫃旗艦套房選擇在台中一中商圈等人潮匯聚的核心地段，只專注於「最高規格的套房」，鎖定特定市場需求。

雲極建設開發執行長許枝旺表示：「我們的套房皆採用全石材精裝修，搭配美國KOHLER衛浴、全套家電與家具、AI智慧管家系統，並由自有設計團隊量身打造，呈現飯店式的居住體驗，套房界的愛馬仕第一品牌，做出了市場的差異性。」

同時，盛玄燁全面要求購屋者接受銀櫃旗艦套房六年代租代管服務，並透過租客面試制度來維護住戶品質。正因這份嚴謹，銀櫃旗艦套房的租金水準已達每坪2,500元以上，出租率更突破99%。

盛玄燁強調，銀櫃旗艦套房並非單純的建築產品，而是一個完整的品牌系統，擁有自有營造、石材廠、代租代管、建築設計團隊，所有細節皆由內部掌控，從建材選用到售後管理，皆由內部把關，強調「不假他人之手」。

江忠融直言：「如果沒有自己的資產與團隊，所有努力都可能瞬間歸零。」這也是銀櫃旗艦套房能在房市低迷時，依然維持高需求的根本原因。

除了房地產，銀櫃KTV也持續擴張。未來在台中市旱溪、五權、員林和嘉義等地，將有新的據點陸續推出，並規劃以「頌潮」等新品牌亮相，迎合新世代的消費需求。

而位於台中三民路的新銀櫃KTV總部，更是集團的重點計畫。預計斥資約10億至12億元打造的「全新一代KTV」，將以會所型態經營，結合影音娛樂和時尚美饌，提供頂級高規的娛樂體驗，預計三年後登場。

江忠融表示，這座新的據點，營收表現絕不輸大型KTV，因為土地是自有，壓力自然輕很多。這些自有資產不僅強化品牌辨識度，更持續為集團帶來穩定現金流，為不動產版圖提供資金活水。

除了產業布局，銀櫃旗艦套房亦長期贊助熱愛生命文教基金會、谷關偏鄉德芙蘭國小少棒隊，彰化特殊教育學校、台中市消防局特搜大隊等公益事業。

也是熱愛生命文教基金會榮譽董事的盛玄燁，曾經對這些小朋友們說過：「我對你們的資助並不是施捨，而是投資，當你們有能力時，也希望能投資其他需要被投資的人，目前集團的投資已開始陸續回收，而且投報很高。」

盛玄燁強調，銀櫃集團希望能以此為契機，凝聚社會力量，讓需要幫助的族群感受到更多善意與支持。

雲極建設總經理盛玄燁（前左）、執行長許枝旺（前右）帶領團隊，成功打造旗艦套房品牌。業者提供
雲極建設總經理盛玄燁（前左）、執行長許枝旺（前右）帶領團隊,成功打造旗艦套房品牌。業者提供
銀櫃KTV持續擴張，並規劃以「頌潮」等新品牌亮相，迎合新世代消費需求。業者提供
銀櫃KTV持續擴張，並規劃以「頌潮」等新品牌亮相，迎合新世代消費需求。業者提供

