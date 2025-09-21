美國大聯盟響尾蛇隊台灣日 華航擔任開球嘉賓

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中華航空總經理陳漢銘（中）手持專屬球衣，與響尾蛇隊總裁兼執行長Derrick Hall（右二）以及總裁特助Luis Gonzalez（左二）合影留念。華航提供
中華航空總經理陳漢銘（中）手持專屬球衣，與響尾蛇隊總裁兼執行長Derrick Hall（右二）以及總裁特助Luis Gonzalez（左二）合影留念。華航提供

2025 美國職棒大聯盟（MLB）亞利桑那響尾蛇隊台灣日，於美西時間9月20日在鳳凰城大通球場（Chase Field）盛大登場，中華航空（2610）總經理陳漢銘與台灣棒球名將張泰山共同擔任開球嘉賓，為這場由響尾蛇隊對戰費城人隊的賽事揭開序幕，鳳凰城市長Kate Gallego也到場參與盛會。

華航總經理陳漢銘表示，非常榮幸受邀擔任響尾蛇隊台灣日的開球嘉賓，鳳凰城作為美國西南地區重要門戶，華航今天特地帶來即將開航鳳凰城的好消息給在場觀眾，12月3日起，華航將提供每周三班台北—鳳凰城來回直飛不中停的航班，以頂級服務串聯台北與鳳凰城。

他進一步指出，鳳凰城航線不僅滿足台灣與美國西南地區商務與旅遊需求，更可善用台北桃園轉機樞紐優勢，順暢銜接華航廣布的東南亞、東北亞航網，提供往返美國與亞洲市場的旅客及貨運業者一站式的服務，讓鳳凰城成為通往亞洲的理想門戶。

歡慶鳳凰城即將開航，華航特別參與9月20日響尾蛇隊台灣日活動；華航與響尾蛇隊頗有淵源，華航支持的旅美棒球好手林昱珉，正是效力於響尾蛇體系的球隊。美國職棒大聯盟的「台灣日」源於慶祝台灣文化、凝聚僑民社群而設立的主題賽事，囊括文化多元、認同、驕傲與推廣等多重意義，當日現場吸引眾多台僑、台商及當地民眾齊聚一堂。

華航台北—鳳凰城航線每周三、五、日飛航，去程台北飛鳳凰城CI036於下午16:30自桃園機場出發，當地時間下午13:35抵達；回程鳳凰城飛往台北CI035於下午16:00起飛，台灣時間隔天晚上22:20抵達桃園機場，往返航班皆提供一站抵達、來回直飛不中停的服務。

亞利桑納響尾蛇隊台灣日在鳳凰城大通球場（Chase Field）盛大登場，中華航空總經理陳漢銘擔任開球嘉賓，鳳凰城市長 Kate Gallego 也到場參與盛會。華航提供
亞利桑納響尾蛇隊台灣日在鳳凰城大通球場（Chase Field）盛大登場，中華航空總經理陳漢銘擔任開球嘉賓，鳳凰城市長 Kate Gallego 也到場參與盛會。華航提供

