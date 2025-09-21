台中烏日深耕40年「隱形冠軍」 成功打進航太國際供應鏈

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中通琦企業成功打進航太國際供應鏈，圖為通琦企業總經理林員麗（右）、經發局長張峯源（左）合影。圖／台中市政府提供
在台中烏日深耕逾40年的「通琦企業」展現航太與國防領域實力，是國內第一家通過AS9100航太品質系統認證的熱塑性複材真空成型廠，從休旅車頂箱、電競椅及醫療器材外殼，甚至高階航太、國防領域如駕駛艙飾板、潛艦、無人機外殼等，堪稱「隱形冠軍」。

台中市經發局長張峯源說，通琦企業以超大型模具設計製作能力備受肯定，曾榮獲台中市政府金手獎肯定，更通過品質管理系統認證（ISO9001）、航太品質管理系統認證（AS9100D）。

張峯源指出，通琦企業為強化航太塑膠零配件生產，經發局協助申請投資台灣三大方案的中小型企業加速投資方案，在台中市烏日區興建新廠，導入數位化生產管理系統（機聯網、MES），提升效率並降低成本，預計2028年完成擴廠，產能將倍增1至2倍。

通琦企業總經理林員麗表示，目前公司有2個廠打造一條龍生產模式，生產產品為大型塑膠與碳纖維熱塑性複合材料，運用在無人機、航太、電動運具等外殼。近年跨入大型碳纖維熱塑性複材成型生產製造，生產空中巴士外殼與結構件，並已經成功打入到無人機市場，長期與漢翔、中科院、台船等合作。

林員麗說明，通琦企業近日接待「2025年台灣航太暨無人機產業邀訪團」，有來自菲律賓、泰國等10國團員，其中有多家國外無人機新創公司對通琦公司熱塑性碳纖維成型技術與相關產品深感興趣，後續也將開始合作、開發。

經發局說明，後疫情時代全球航空市場需求強勁，台灣航太產業鏈的能量備受矚目，從維修、製造到零組件供應，逐步在全球市場占一席之地。市府持續提供最即時、最適切的產業輔導措施及資源，協助台中企業持續發展航太產業與建構國內完善產業發展環境。

台中通琦企業成功打進航太國際供應鏈，圖為通琦企業總經理林員麗（左）、經發局長張峯源（右）合影。圖／台中市政府提供
