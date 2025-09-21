中小企業永續轉型 標竿學習／甘樂文創 以價值驅動企業

「我在2006年返鄉後，發現三峽的產業和文化沒人關注，孩子也不認識自己的家鄉。」甘樂文創執行長林峻丞回憶，從過去在電視圈深入各地報導，到決定在地創業，他的起心動念是「想要做點什麼」，希望讓社區再度被看見。

甘樂文創在2010年創立，起初是一家關心在地文化、青年培力的「社會企業」，但是這十多年來，它在治理架構上內建社會使命，逐步朝向環境永續、商業模式整合、碳盤查與碳中和目標邁進，2022年更取得B型企業認證，體現「以價值驅動企業」。

林峻丞說，在創業初期，甘樂文創透過藝文活動、社區營造、陪孩子淨灘、辦雜誌等，逐步建立起地方據點，「我們知道這條路很苦，但也是自己的選擇，只好甘願做，歡喜受。」

甘樂之名，也正是來自「甘之如飴，樂在其中」的期許。

2014年，社會企業的概念在台灣逐漸受到關注，甘樂雖非刻意貼上標籤，但早已身體力行，實踐「以商業手段解決社會問題」的精神。2016年，甘樂進一步修改公司章程，把社會使命、盈餘分配和投資條件明文化：「讓所有投資人知道，這不是以營利為唯一目標的企業。」

體現先社會後企業

自那時起，公司若有盈餘，15%投入在地弱勢兒少服務、10%用於員工照顧，持續發展與股東分紅則列於其後。這樣的章程設計，體現了「先社會、後企業」的價值排序，也為後來申請B型企業奠定基礎。B型企業認證不只是一紙證書，更是一場企業全面檢視治理、員工、環境、社區與客戶等五大面向的總體檢。

「它讓我們知道哪些面向做得好、哪些需要補強，」林峻丞坦言，過去以為淨溪就是環保，但B型企業要求的是商業營運與環境效益的整合，「環境行動不能只是志工服務，還要嵌入商業邏輯。」

林峻丞指出，2015年他們創立「禾乃川」豆製品品牌，就是希望透過在地採購、友善就業、永續生產，讓產品與社會、環境價值同步提升。這個品牌目前已貢獻甘樂文創約五成營收，逐漸走出永續的商業曲線。

「台灣九成以上的豆製品都是用進口豆，我們一開始就堅持用國產大豆。」林峻丞說，豆漿、豆腐、味噌、甘酒等系列產品，百分百使用在地原料，從原料端便開始落實減碳管理，「我們已完成原料與工廠的碳盤查，接著要做產品的碳足跡，並預計2027年前達到碳中和。」

此外，禾乃川也全面進行物流優化，導入系統分析駕駛行為與路線規劃，減少不必要的油耗與排碳。在能源設備上，則評估更節能的鍋爐與冷鏈系統，並探討使用更少泡水需求的新型豆漿設備。

值得一提的是，他們實踐了豆渣的100%循環再利用，從烘焙食品、飯店料理到製成有機肥料回歸農地種植，創造了一條產地循環之路。自此，豆渣不再是廢料，而是可以創造價值的原料。

除了豆製品外，甘樂也成立「甘樂茶事」茶品牌，百分百使用三峽本地茶葉製作茶點與飲品，並拓展至文化策展及地方創生服務。

串聯地方文化教育

甘樂文創營運長黃偉峯，在大學時期就加入甘樂，從文化刊物編輯一路成為營運長。他深刻體會到，地方文化與教育、產業連結所展現的影響力。例如，甘樂曾將打鐵、製茶、金工等傳統技藝轉化為教案，與三峽在地小學合作，由職人走進教室授課，「職人第一次被這樣重視，走出工坊與學生對話，展現的是文化的傳承與自信。」

黃偉峯指出，ESG是企業體質的核心，甘樂不只關注商業模式，更投入青年返鄉、產業轉型的系統性合作。例如「甘樂茶事」集結地方青年茶農，整合行銷、設計與空間改造，發展茶旅與聯盟品牌，「這樣的共好生態圈，讓產業升級的同時，也保留了文化根脈。」

在公司治理上，甘樂展現了溫柔且堅定的制度創新。他們給員工「生日假」、「孝親假」、「家庭照顧假」，鼓勵同仁照顧自己與家人，也讓公司成為「可以好好生活的地方」。

林峻丞分享，公司每月舉辦月會，全體員工皆可匿名提出問題與建議，「有同仁曾問我：『你的初心還在嗎？』因為他們發現公司似乎愈來愈重視營運績效，我們當下誠懇的釐清與說明，這樣問題就會愈來愈少。」

這些制度不是為了打造一間完美企業，而是為了讓每一位參與者都能「甘願做、歡喜受」。林峻丞說：「我們希望讓民眾因為甘樂，更熱愛這片土地。」這也是他給自己與團隊的承諾。