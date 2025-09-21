車市大決戰 民俗月後開打

貨物稅減徵優惠推出後，福特、裕日車（2227）與現代汽車新車銷售都成長10~15%，但大多數品牌尚未推出促銷優惠，許多消費者仍抱持觀望態度，等候各廠優惠盡出才出手，車廠預估，9月掛牌數將維持在3萬台，真正決戰要在22日民俗月結束後才會啟動。

貨物稅修正案增加5萬元購置新車補助，若加上汰舊換新5萬元補助，購買新車最多可減少10萬元，對國產車而言甚至超過車價一成，吸引力極大。

但貨物稅修正案快速通過，超出大部分廠商預期，加上9月8日起實施時已進入傳統淡季民俗月（農曆7月），許多車廠業務代表正在獎勵旅遊，無暇衝刺業績，也有部分廠商對應的促銷案尚未釋出，因此9月帶動的業績不算太多，業界估計，整體掛牌數大概仍在3萬台左右。

不過，進口車市場仍因關稅不明持續停滯。業者認為，目前在海關還有3.2萬台進口車，恐怕要等到明年第2季才能消化完成。

貨物稅修正多了5萬元購置新車減徵優惠，對國產車具備誘因，但對進口車所占比例太小，影響有限，反倒是關稅影響金額可觀，即使一般認為調降關稅主要針對美國車，消費者仍普遍等待關稅底定後才願意交車。

車廠指出，關稅影響車價金額可觀，消費者不僅購車態度觀望，即使已訂車也寧可暫緩交車，等關稅確定再說。影響所及，進口車商停放在台北港、台中港的進口車已達3.2萬台，如果關稅遲不定案，今年進口車市況堪虞。

值得注意的是，進口車商對每年新車銷售有一定預估，即使關稅問題影響銷售，進口車仍不斷抵達台灣，接近年關又增加年式問題，消費者更不願意在年底交車，即使關稅稍後定案，3.2萬台進口車今年要順利去化難度相當高，恐怕要到明年第2季以後才有機會逐步消化。