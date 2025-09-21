尹崇堯：Gogoro思考從一變十 第4季進軍越南試點

Gogoro大股東、身兼南山人壽董事長的尹崇堯今天表示，Gogoro已滿10年，把電動機車產業從零變成一，接下來要思考從一變成十，從台灣走到海外，預估第4季就會與越南當地外送平台，以B2B模式、小規模測試市場，針對越南設計的新車明年會量產，第2季末、第3季開賣。

Gogoro 2025「快閃高雄港 百GO夜行」活動今天登場，尹崇堯受訪表示，Gogoro已經滿10年，氣候變遷議題很多轉折，但趨勢明確，Gogoro可以根本性解決問題，10年來有很多收穫。

他接續說，一開始父親尹衍樑也是基於對地球責任，希望改變整個環境，現在也造就全球最大的換電網路，有超過65萬的車主、140萬顆的電池在路上流通，一天交換電池量達到40萬次，能源網路韌性很強大，這是10年來建立出來的壁壘，把換電網路在台灣做起來。

他表示，這期間當然有很多「不如意、沒做好的地方」，但Gogoro確實把電動機車產業「從零變成一」，接下來要思考「從一變成十」，從台灣走到海外，會是下一個階段成功很重要之處。

針對今年電動機車銷量腰斬，該如何突破困境，他表示，「趨勢要看長」，不僅機車，汽車也是買氣弱，電動機車今年開始有新產品出來，銷量回溫，大趨勢來說是正面，政府鼓勵運具電動化是未來必然趨勢，對品牌重新建立信心，中長期來說還是看好。

對於海外市場計畫與目標，尹崇堯表示，與越南合作案進行順利，越南是很好市場，一年有280萬台機車規模，比台灣市場大3到4倍，現在當地法規也規定，未來胡志明市不可以有燃油機車，Gogoro換電網路在越南市場有潛力，但中國、印度、印尼、越南、泰國、馬來西亞也是，但當然每個市場有其困難。

Gogoro執行長姜家煒說明，在越南第4季就會開始與當地大型外送平台，以B2B模式、50台車先測試市場，會是更安全的做法，針對越南設計的新車，在台灣設計、越南生產，明年會量產，第2季末、第3季開賣，Gogoro立場是希望幫助越南做「電車國家隊」，主角是越南企業，不是Gogoro以外資角度壟斷。

尹崇堯表示，他以董事身分觀察Gogoro的進展，過去一年真的很挑戰，肯定執行長是一個務實、身段柔軟，對外與對內溝通都很花心思，凝聚團隊與目標，設定的目標包括2026年能源事業損益平衡，2027年產生自由現金流，2028年車輛事業目標要轉正，都很踏實、不是打高空。

尹崇堯表示，10年走來證明，電動機車產業行得通、是真的產業，換電模式有機會可以賺錢、轉盈、可行商業模式，未來努力讓更多客戶再投入換電系統，推出新車型，把平台擴大，讓Gogoro換電系統成為台灣重要規格，看好下一個里程碑，是電動機車產業在台灣產業占比會更進一步，海外市場在越南會有具體實現。