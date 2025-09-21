新光三越小北門店 26日開幕

新光三越全新台南門市「小北門店」將在26日正式開幕，繼中山店與西門店後，睽違12年再次進軍台南北區，並坐落於台南老地標「東帝士百貨」舊址。

小北門店為新光三越向南山人壽承租1.1萬坪、共四層樓的商業空間，導入超過200家品牌，其中包含60家獨家或首發品牌，超過30間特色餐飲。

新光三越設定小北門店目標業績為30億元，年客流量預估可突破1,000萬人次，主要鎖定25至40歲年輕族群，以及南科新貴客群，同時也吸引北區與永康區的消費人潮。

以台南百貨市場布局來看，中西區有新光三越新天地、新光中山店及遠百公園店，東區則有南紡購物中心與遠百成功店。新光三越表示，小北門店選址考量北區人口約10萬、永康區約23.5萬人，加上新市、善化及安定三區的南科新貴消費力，精準選址打造完整戰略版圖。