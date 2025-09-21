快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

川習會未提台灣？ 學者：對外表述磋商中 需觀察「與過去說法不同」或「分歧很大」

新光三越小北門店 26日開幕

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

新光三越全新台南門市「小北門店」將在26日正式開幕，繼中山店與西門店後，睽違12年再次進軍台南北區，並坐落於台南老地標「東帝士百貨」舊址。

小北門店為新光三越向南山人壽承租1.1萬坪、共四層樓的商業空間，導入超過200家品牌，其中包含60家獨家或首發品牌，超過30間特色餐飲。

新光三越設定小北門店目標業績為30億元，年客流量預估可突破1,000萬人次，主要鎖定25至40歲年輕族群，以及南科新貴客群，同時也吸引北區與永康區的消費人潮。

以台南百貨市場布局來看，中西區有新光三越新天地、新光中山店及遠百公園店，東區則有南紡購物中心與遠百成功店。新光三越表示，小北門店選址考量北區人口約10萬、永康區約23.5萬人，加上新市、善化及安定三區的南科新貴消費力，精準選址打造完整戰略版圖。

北門 台南 百貨

延伸閱讀

整理包／舒華鑑定師Talk Concert粉絲見面會　購票方式、時間管道一次看

台中新光三月拚9月底復業加入周年慶戰場 警今「禁排令」防回堵

新光三越首波周年慶10月2日開跑 韓潮魅力、36款史努比聯名禮掀話題

新光三越周年慶10月2日開跑 全台業績拚197.2億元

相關新聞

中小企業永續轉型 標竿學習／甘樂文創 以價值驅動企業

「我在2006年返鄉後，發現三峽的產業和文化沒人關注，孩子也不認識自己的家鄉。」甘樂文創執行長林峻丞回憶，從過去在電視圈...

車市大決戰 民俗月後開打

貨物稅減徵優惠推出後，福特、裕日車與現代汽車新車銷售都成長10~15%，但大多數品牌尚未推出促銷優惠，許多消費者仍抱持觀...

智慧醫療邁大步 AI 商機篇／超高齡化社會需求湧現 AI 機器人扮照護生力軍

在超高齡化社會情境之下，醫療系統未來將導入更多的人工智慧技術，而不是依賴傳統的人力密集。醫界以及科技界普遍都相當看好醫療...

智慧醫療邁大步 AI 商機篇／產官合作 拚精準醫療

衛生福利部部長石崇良，在健保署長任內便積極著手建立相關法規，讓AI等新興科技能夠合法導入醫療系統，進而改善長期存在的壅塞...

智慧醫療邁大步 AI 商機篇／資通訊業 全面搶商機

醫療科技數位化、AI化激發新商機，電子五哥、資訊服務業者全部搶進。工研院產業科技國際策略發展所指出，以智慧醫材串接醫療資...

智慧醫療邁大步 AI 商機篇／最後一哩…盼健保助攻

台灣參與智慧醫療商機，在AI輔助醫療軟體部分，業者大量導入AI、機器學習（ML）技術，研發影像大語言模型做出涵蓋身體各部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。