「花韻茶香 藝綿延」特展啟動 百合走進磐興餐飲與社區

臺灣百合發展協會推動的「2025花韻茶香 藝綿延國產百合花卉應用特展」，自9月起陸續於台中、雙北、新竹及高雄展開。今年特別結合餐飲空間與社區場域，讓民眾在日常生活中就能近距離欣賞花卉之美，感受國產花卉帶來的氛圍與價值。

這項特展以「百合花」為主題，除了透過與春水堂做異業結盟方式，共同推廣國產花卉，近兩年更走入居家生活，藉以推廣國產百合花卉與花藝美學。主辦單位今(20)日在磐興建設位於台中市14期重劃區的「寬心」社區舉行啟動儀式。

台灣百合產業發展協會理事長何家彰表示，在農業部農糧署輔導下，協會已連續四年推動花卉產業與異業合作。

今年活動除了持續與春水堂全台七家分店合作之外，更與磐興建設及豐邑集團合作，在社區空間打造以「國產百合」為核心的花卉應用展示。而活動呼應「花韻茶香 藝綿延」主題，展現百合花優雅姿態，讓民眾在生活中近距離感受花卉之美，提升居家與商用空間氛圍。

花農羅弘奇指出，展覽不僅聚焦於百合花，也涵蓋文心蘭、火鶴花等多樣國產花卉，呈現台灣花卉產業的多元風貌。活動更邀請中華花藝文教基金會花藝師以中華花藝風格進行創作，展現傳統與現代交融的藝術美感；百合花象徵純潔與美好，透過展覽希望喚起更多民眾對國產花卉價值的認識與珍視。

磐興建設總經理游金洲表示，磐興建設長期致力於推動「社區幸福領路」，將生活、人文、美學與公益深度融合於住戶日常。

此次特展，特別在「寬心」社區導入親子花藝體驗與互動活動，不僅帶領住戶認識百合與國產花卉的特色與知識，更能讓住戶親手完成生活花卉應用作品。而藉由親身參與，住戶能更自然地將花卉融入日常生活，營造溫馨雅致的居家氛圍，同時增進鄰里情感交流，讓社區充滿美感、愛與幸福感。

春水堂多年來堅持以鮮花妝點門店，並結合宋朝「生活四藝」的雅致，插花、焚香、掛畫、喝茶，讓品茶同時感受花藝之美。

春水堂協理劉彥伶說：「春水堂每年在花藝上耗費超過一輛賓士休旅車！」近幾年與台灣百合發展協會合作，持續讓花藝融入每日生活，讓茶友在品茗同時，也感受茶香與花藝交織出的美好氛圍。

豐邑集團分享，去年社區參與花卉特展時，許多住戶驚呼：「原來花藝可以這麼迷人！」從優雅高貴的百合，到多元巧思的搭配組合，都讓人驚艷於百合展現出的無限變化，不僅顛覆了大家對百合的既有印象，更喚起對生活美學的新體驗與好奇心。也因此，讓許多住戶萌生學習插花的興趣，今年更期待透過特展，延續那份感動與驚喜。

台中市中華花藝推廣協會理事長王儷妃表示，「花韻茶香 藝綿延」一年比一年精彩，今年更拓展至雙北、新竹與高雄，讓花卉走進更多人的日常。她同時預告，協會將與文化部文化資產局及各界，共同於2025年底舉辦《中華花藝 藝韻古今 花影千年》特展，邀請民眾一同走入跨越古今的花卉文化對話。

台灣百合發展協會指出，透過「花韻茶香 藝綿延」國產百合花卉特展，不僅推廣居家與商業用花文化，更讓花卉走出展場，深入餐飲業與各式公共空間，進而融入社區生活。

協會期望藉由這樣的推廣，展現台灣花卉產業的多元價值與應用潛力，讓花卉真正成為生活日常的一部分，為居家增添溫馨，為商業空間提升格調，為餐飲氛圍注入藝術，並讓社區共創美好而富有生命力的環境。