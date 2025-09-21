智慧醫療邁大步 AI 商機篇／資通訊業 全面搶商機

快訊

經濟日報／ 記者林薏茹吳凱中黃晶琳／台北報導

醫療科技數位化、AI化激發新商機，電子五哥、資訊服務業者全部搶進。工研院產業科技國際策略發展所指出，以智慧醫材串接醫療資訊系統，結合醫療物聯網等技術，提升醫院的照護與資訊管理效率，將醫療服務延伸至日常生活場域，是近年全球醫療科技發展的重要趨勢，也有望是具備科技背景的台灣未來大商機。

不過，對科技業者來說隔行如隔山，讓醫療場域願意接受、以及開拓更多市場是兩大要務。廣達（2382）董事長林百里先前就笑稱「醫生難討好」，以及「市場要往外」。台灣的市場規模不大，數位發展部近年來串連台灣科技資訊業者接軌醫療產業，找資源、創舞台，推動科技醫療產業鏈成型，往海外找市場。

數發部產發署副署長陳慧敏分享，數發部提供資源、輔導媒合，建構正向循環的產業鏈，幫助台灣科技或資訊服務業者接軌醫療產業，健保署也發現台灣的科技及資訊服務能量，開始納入科技產業合作夥伴。

過往科技業者多將醫療科技產品當成實驗性質，以實驗計劃、免費捐贈方式與醫療產業合作，練兵提升智慧醫療技術能力。隨著政府補助智慧醫療、AI技術進步，志業變成「事業」，更形成了「產業」，吸引業者投下更多資源。

科技業者中，廣達2023年與三總合作AI心電圖判讀系統，近年積極前往海外開發市場；鴻海（2317）集團智慧醫療中心平台多模態巨量醫學模型CoDocator AI輔助診斷平台，涵蓋心電圖、眼底影像等，實現遠距健康照護落地應用，宏碁（2353）旗下宏碁智醫的AI醫療軟體導入全球超過500家醫療院所。

華碩（2357）不僅打造智慧醫療解決方案，旗下血壓應用軟體也打入泰國市場。同時積極導入AI，建構三層智慧醫療架構，包含AI運算與醫療雲平台、AI HUB長照系統及等XHIS資訊平台等整合資訊平台系統，同時建構穿戴手錶、手持超音波及語音輔助照護等。

仁寶（2324）集團母、子公司積極搶進智慧醫療，包含安勤科技醫療設備、勤立生技的醫材製造與自我檢測器材，智寶電子則代理葡萄牙電子病歷系統，瑞寶生醫打造癌症免疫細胞療法，更投入10億元打造瑞芳醫療長造設施大樓，預計2028年啟用。

英業達（2356）也布局醫療產業，包含智慧醫材商品、傷口診治流程AI化，旗下英華達則推出智慧輸液系統。緯創（3231）旗下緯創醫學的智慧醫療應用可針對血液透析患者，進行洗腎健康照護監測系統，並利用自研BestShapeVS，偵測生理數值後產生AI模型。

