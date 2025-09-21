智慧醫療邁大步 AI 商機篇／最後一哩…盼健保助攻

台灣參與智慧醫療商機，在AI輔助醫療軟體部分，業者大量導入AI、機器學習（ML）技術，研發影像大語言模型做出涵蓋身體各部位的篩檢系統。衛生福利部今年2月公布自2020年至2024年以來獲核准的AI/ML醫療器材許可證，台灣業者已研發出50種具備AI技術的分析系統，且大多都在美國、日本等地取得認證，有往海外市場發展能力，但在台灣，仍在等健保吹來東風。

中國醫藥大學衍生新創企業長佳智能在2023年掛牌上櫃，產品導入多家醫療院所，去年底申請腦出血檢測系統能夠獲得健保給付資格。長佳智能指出，醫療科技、AI技術要導入醫療現場，因成本考量尚未全面納入健保給付，健保支付新藥是因重視效益以及對病人的幫助，因此有人認為AI是輔助醫生，為何健保要出錢？實際上AI醫療科技間接幫助病人，屬於隱形受益，長佳也積極讓大家看到AI的好處，例如減少誤判就能減少糾紛。

衛生福利部去年10月初宣布成立「負責任AI執行中心」、「臨床AI取證驗證中心」，以及「AI影響性研究中心」。包含台大、中榮、北榮、成大、中醫大、三總、林口長庚等指標醫院，以透過建立跨層級、跨體系醫院之合作，解決AI應用於臨床場域面臨的「落地」、「取證」及「給付」三大關鍵議題。

推動三大AI中心的推手、衛福部資訊處處長李建璋近期在衛福部blog刊登參加論壇的演講文章。他是台大醫院醫生，也在台大醫院智慧醫療中心推動很多智慧醫療落地的項目，他指出，以AI做影像辨識，幫助醫師診斷、預測，在科技端已相當成熟，但在應用端卻沒有想像容易，他也希望解決最後一哩路，去年推動成立三大類醫療AI中心，建立起框架與體制，讓智慧醫療有辦法真正實現落地。

他指出，目前在全台灣已經有十家負責任AI執行中心，當業者有新產品要導入時可以到這幾間中心，做AI產品可解釋性分析、透明性分析及生命週期管理，讓AI在醫院可以依照負責任AI的原則使用。

(系列二之二)