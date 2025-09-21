智慧醫療邁大步 AI 商機篇／產官合作 拚精準醫療

衛生福利部部長石崇良，在健保署長任內便積極著手建立相關法規，讓AI等新興科技能夠合法導入醫療系統，進而改善長期存在的壅塞瓶頸。

他說，業界普遍期待，隨著6G技術再加上AI機器人的應用，能夠進一步實現更加精確的醫療服務，突破照護人力不足的高牆，讓健康照護不僅侷限就醫的當下，而是延伸為全天候持續照護，最終更能藉由AI打造個人化及客製化的疾病風險預測，並將AI衛教完整導入健康存摺之中。

隨著科技發展、法規推進，遠距醫療已經醫療為基礎，護理人員遠距關懷，醫生視訊看診，加上生理監視器，就能幫助失能患者在家管理健康，台中榮總、奇美等大醫院都開始建立遠距醫療中心。

台灣有洗腎王國稱號，洗腎人口超過9萬人，93%病人在洗腎中心做血液透析，每周三次、每次近四個小時，嚴重影響患者生活及工作，石崇良表示，現在在家血液透析，透過遠距監測系統，可以透過血壓等來偵測變化，時間、地點都不受限制。科技讓遠距醫療成真，幫助病人與家人都能過正常的生活。

未來科技還可以幫很多忙。石崇良認為，讓資通訊業者建設網路與設計產品，目前已經有皮鏡、內視鏡、眼鏡，未來持續延伸到呼吸聲聽診，心跳輔助設備，遠距診療設備做得輕巧、普及，醫生行李箱就會是愈完整的行動診療辦公室，包含行動X光機及行動超音波機，還有智慧醫療床墊，可以偵測體溫、心跳及呼吸。

去年台灣也突破「數據孤島」，健保署與Google Cloud合作，導入AI與Google Health的臨床專業知識，啟動慢性病風險管理「AI醫療照護研究計畫」。石崇良指出，糖尿病是台灣最主要的慢性病，利用AI分析每一個人的疾病風險，透過數據推測未來三到五年可能產生的併發症風險，導入AI衛教產製出「個人衛教建議」，希望「預防勝於治療」，期待醫療界、資通訊產業一起合作，攜手病人打造新的醫療模式。