快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

川習會未提台灣？ 學者：對外表述磋商中 需觀察「與過去說法不同」或「分歧很大」

智慧醫療邁大步 AI 商機篇／產官合作 拚精準醫療

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

衛生福利部部長石崇良，在健保署長任內便積極著手建立相關法規，讓AI等新興科技能夠合法導入醫療系統，進而改善長期存在的壅塞瓶頸。

他說，業界普遍期待，隨著6G技術再加上AI機器人的應用，能夠進一步實現更加精確的醫療服務，突破照護人力不足的高牆，讓健康照護不僅侷限就醫的當下，而是延伸為全天候持續照護，最終更能藉由AI打造個人化及客製化的疾病風險預測，並將AI衛教完整導入健康存摺之中。

隨著科技發展、法規推進，遠距醫療已經醫療為基礎，護理人員遠距關懷，醫生視訊看診，加上生理監視器，就能幫助失能患者在家管理健康，台中榮總、奇美等大醫院都開始建立遠距醫療中心。

台灣有洗腎王國稱號，洗腎人口超過9萬人，93%病人在洗腎中心做血液透析，每周三次、每次近四個小時，嚴重影響患者生活及工作，石崇良表示，現在在家血液透析，透過遠距監測系統，可以透過血壓等來偵測變化，時間、地點都不受限制。科技讓遠距醫療成真，幫助病人與家人都能過正常的生活。

未來科技還可以幫很多忙。石崇良認為，讓資通訊業者建設網路與設計產品，目前已經有皮鏡、內視鏡、眼鏡，未來持續延伸到呼吸聲聽診，心跳輔助設備，遠距診療設備做得輕巧、普及，醫生行李箱就會是愈完整的行動診療辦公室，包含行動X光機及行動超音波機，還有智慧醫療床墊，可以偵測體溫、心跳及呼吸。

去年台灣也突破「數據孤島」，健保署與Google Cloud合作，導入AI與Google Health的臨床專業知識，啟動慢性病風險管理「AI醫療照護研究計畫」。石崇良指出，糖尿病是台灣最主要的慢性病，利用AI分析每一個人的疾病風險，透過數據推測未來三到五年可能產生的併發症風險，導入AI衛教產製出「個人衛教建議」，希望「預防勝於治療」，期待醫療界、資通訊產業一起合作，攜手病人打造新的醫療模式。

AI 洗腎

延伸閱讀

「超人醫師」徐超斌離世 石崇良：繼續提升醫療 不讓他失望

APEC高階會議 衛福部談醫療AI等議題分享台灣經驗

衛福部公費醫師制度爭議多時 部長石崇良3大理由宣布重啟

衛福部續推重點公費醫師計畫 石崇良說明關鍵原因

相關新聞

中小企業永續轉型 標竿學習／甘樂文創 以價值驅動企業

「我在2006年返鄉後，發現三峽的產業和文化沒人關注，孩子也不認識自己的家鄉。」甘樂文創執行長林峻丞回憶，從過去在電視圈...

車市大決戰 民俗月後開打

貨物稅減徵優惠推出後，福特、裕日車與現代汽車新車銷售都成長10~15%，但大多數品牌尚未推出促銷優惠，許多消費者仍抱持觀...

智慧醫療邁大步 AI 商機篇／超高齡化社會需求湧現 AI 機器人扮照護生力軍

在超高齡化社會情境之下，醫療系統未來將導入更多的人工智慧技術，而不是依賴傳統的人力密集。醫界以及科技界普遍都相當看好醫療...

智慧醫療邁大步 AI 商機篇／產官合作 拚精準醫療

衛生福利部部長石崇良，在健保署長任內便積極著手建立相關法規，讓AI等新興科技能夠合法導入醫療系統，進而改善長期存在的壅塞...

智慧醫療邁大步 AI 商機篇／資通訊業 全面搶商機

醫療科技數位化、AI化激發新商機，電子五哥、資訊服務業者全部搶進。工研院產業科技國際策略發展所指出，以智慧醫材串接醫療資...

智慧醫療邁大步 AI 商機篇／最後一哩…盼健保助攻

台灣參與智慧醫療商機，在AI輔助醫療軟體部分，業者大量導入AI、機器學習（ML）技術，研發影像大語言模型做出涵蓋身體各部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。