智慧醫療邁大步 AI 商機篇／超高齡化社會需求湧現 AI 機器人扮照護生力軍

台積電（2330）董事長魏哲家先前在法說會上預期，人形機器人首個應用場域是醫療產業的老人照護。開玩笑說，像他這樣的老人家，就會需要醫療人形機器人的照護功能。

政府在今年6月正式通過了百億規模的「AI智慧機器人計畫」，在未來四年國科會將編列高達100億元的預算，加上國發基金也匡列了100億元來扶植本土新創，預計在兩年之內就要推出智慧機器人，並且會優先投入在「醫療照護」以及餐飲等領域。預計促進台灣專業用服務型機器人產值，五年內從40億元擴大至500億元，解決缺工問題，也有望兼顧高齡社會的醫療長照需求。

近年生成式AI技術和語言模型導入，讓機器人具備現場環境判斷、輔助醫療人員的功能。研調機構GII統計，醫療機器人市場規模2024年達到175.7億美元，2025年達到188.5億美元，複合年成長率為7.7%，到2030年將達到274.4億美元。

過去的醫療機器人類似工業機器人，以手術用精密機械手臂為主（例如達文西機器人），隨著生成式AI技術導入，機器人得以具備即時環境判斷與支援醫療人員的功能。

輝達（NVIDIA）認為實體AI是下一個趨勢，產業界則看好AI醫療機器人的未來。一台機器人將來可以從看懂醫療影像及數據，到整理病歷做報告，到進行推理與決策，最後還能用來搬運、照護病人，或者是輔助手術。

台灣資通訊業者普遍看好醫療機器人的應用前景，因此也紛紛積極投入相關產品的開發工作。工研院攜手中華電信、季河資訊及廣盈自動化，共同推出醫療物流機器人「阿幫」，在護理站及開刀房中運送醫療器材及血品；鴻海集團則與台中榮總及日商合作，開發AI護理機器人「Nurabot」，已能執行藥品、檢體運送，並提供病房引導及衛教服務；群創成功打造出全台首部AI化療調劑機械手臂，完全符合無菌藥品調劑的相關規範，並且能夠有效減輕醫療人員的工作負擔。

目前醫療院所引進AI機器人，已經廣泛用在接待、紅外線測量體溫、醫療引導等方面，並且還延伸到運送、護理，甚至化療調劑等領域。

將來身具十八般武藝的醫療機器人轉為照護機器人，有望為長者做到更加良好的照護效果。