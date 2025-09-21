產業追蹤／人工智慧監管 企業新課題

AI技術快速滲透醫療、金融、零售、司法等高敏感領域，引發資料濫用、演算法偏見、系統不透明等風險，也促使各國加速AI治理法規的布局。AI已不僅是科技創新焦點，更是國家競爭與倫理安全的關鍵戰場。

歐盟的AI監管策略以《人工智慧法案》為核心，強調以人為本的設計理念，並依風險等級對AI系統分類。高風險AI應用（如醫療、金融、執法等）須遵循嚴格的透明度和資料治理標準。歐盟的監管框架旨在保障消費者權益，並促進倫理與公平性，為全球AI監管樹立標竿。

美國的AI監管採分散式的方式。各州和部門針對不同領域制定相應的監管措施。2023年拜登政府發布《AI權利法案藍圖》，提出安全、透明與非歧視等原則，強調市場驅動的創新；但這種監管模式可能導致企業面臨更高的合規成本和不確定性。

中國大陸的AI監管以政府主導為特徵，強調國家安全和社會穩定。大陸發布一系列法規，如《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》，要求AI應用遵循內容審查和社會主義核心價值觀。這種集中式的監管模式雖然能迅速推動AI技術的發展，也可能引發隱私和自由的擔憂。

日本的AI監管較靈活，重視產業合作與倫理指導。日本2019年發布《人工智慧社會原則》，強調人權與多方參與，並鼓勵企業遵循道德規範。這種以自律為主的監管模式，旨在促進創新與社會責任的平衡。

觀察美國、歐盟與大陸形成的三大監管典範，歐盟強調以人為本與倫理框架；美國擁抱市場導向與創新彈性；大陸透過集中治理實現政策落地與技術擴散。這場AI的法規競賽不僅在技術、制度與價值之間展開，也對全球企業經營環境與未來風險治理構成影響。台灣是全球科技產業的重要據點之一，也需積極參與全球治理討論，打造本土AI治理韌性。

面對AI風險與監管的企業應變策略，可用三種力量理解AI監管對企業的影響；首先，科技快速進展與社會監督帶來強大推動力，例如生成式AI與大語言模型（LLM）快速商業化，企業須在創新速度與責任治理間取得平衡；而社會壓力也不容忽視，如AI引發的歧視與黑箱問題促使媒體與監管機構要求更高的透明度與可解釋性。

二、AI也為企業帶來強烈的願景吸引力，包括打造「可信任AI」以強化品牌形象與用戶信任，以及透過AI提升風險管理與決策效率，進一步推進企業智慧治理；AI治理也逐漸融入ESG架構，成為實踐數位倫理與社會責任的重要元素。

三、企業仍須面對諸多現實的制度障礙與阻力，例如全球法規碎片化讓企業難以制定一致的合規策略，特別是在跨境數據流與生成式AI應用管理上的爭議、深度學習模型的難以解釋，使符合法律要求變更困難。對企業管理者而言，理解這三股力量的交織與張力，有助及早布局AI治理策略。

面對AI快速發展與監管壓力，企業應積極建立完善的AI內部治理架構，設置AI倫理委員會與跨部門稽核機制，確保技術應用不偏離倫理與法規標準。針對人力招募、信貸審查、醫療診斷等領域，企業應先進行風險評估並公開揭露相關資訊。為提升法遵與責任追溯能力，建議設計資料與演算法的可回溯性紀錄機制，作為稽核與法律上的證據支持。企業也應密切掌握如OECD、G7與AI全球合作夥伴關係（GPAI）等國際組織對AI的準則與最新動向，以調整公司內部治理標準。

AI的風險不僅是技術性，更是治理性、制度性與文化性的複合問題。面對AI治理，企業領導人需有果決、前瞻性眼光與靈活行動力。歐美中各自的監管模式已對其國內產業投資方向、技術開發焦點與企業法遵策略造成分流效應，如何在標準差異化與跨國協作間取得平衡，成為企業應對的重要課題。

企業要在這場規範與創新並行的競賽中存活與壯大，關鍵在於打造具備自律性、可追責性與國際對接能力的AI治理策略。具備前瞻風險意識、落實負責任AI應用，將成為企業下個十年維持競爭優勢的重要條件。（作者是資策會MIC資深產業分析師）

