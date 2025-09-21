產業追蹤／航空業轉型 AI全方位助攻

隨著我國推動AI賦能百工百業，國際航空業也正因應疫後需求回升、淨零排放等趨勢，透過AI技術為機場營運商、航空公司與解決方案業者等帶來新機會。

資策會觀察已測試或發布的航空智慧應用，描繪其AI驅動場景應用包括，旅行前夕：AI規劃行程與票務價格最佳化。土耳其飛馬航與當地AI業者CBOT合作，藉Azure OpenAI服務，建立生成式AI客服，以口語對話提供旅遊時機、住宿等個性化建議。美國維珍大西洋航空透過新創Fetcherr建立生成式AI業務代理人，整合市場票價、天氣、活動、油價等即時資訊，自動提交合適票價、調整資源配置。

抵達機場：從虛擬客服、管理平台等AI優化機場溝通與協作效率。哥本哈根機場與IT業者Netcompany藉營運平台整合多元系統，提供AI客流預測與行李管理優化建議；溫哥華機場與Unity結合數位雙生即時視覺化機場狀況，協助地勤、營運商與主管機關調度資源。遇航班異動時，土耳其飛馬航的AI客服可即時引導乘客改簽。

安檢與登機：AI加速通關並預防手提行李超載。杜拜機場藉人臉辨識與虹膜辨識技術，改善旅客排隊與通關體驗。業者NEC藉登機口攝影機AI影像分析手提行李，搭配容量警示，協助地勤預防行李櫃空間不足的臨時託運問題。

飛行過程與降落：AI優化航線，並保障滑行安全。Google Research與減碳排技術投資業者Breakthrough Energy、美國航空合作，藉AI分析飛行路徑、氣象與衛星影像等資料，調整飛行高度與路線、避免飛行尾跡生成。航空電子系統供應商Universal Avionics以AI即時視訊影像辨識障礙物，並將AR指示疊加於飛行顯示器上，提供安全著陸指引。

地面與轉場作業：AI監控與自動化作業提升準點率。阿姆斯特丹史基浦機場藉無人行李運輸車分擔尖峰時段壓力；飛機清洗解決方案業者Nordic Dino藉飛機清洗機器人，自動控制清洗流程，節省人力並達到精準清潔。透過AI轉場監控業者Assaia、登機空橋自動化業者Dimaim Systems，與機場營運商、航空業者、地面服務商等合作，於停機位、登機空橋、停機坪等處安置攝影機，搭配AI影像分析，即時掌握飛機停靠、空橋對接、燃油或餐飲車補給等作業進度。

營運支援：AI例行事務與安全風險優化。法蘭克福機場基於Azure OpenAI服務建立生成式AI助理，整合航空業內部文件，員工可加速查詢營運、行政、法務、維修資訊。日本航空空服員可以搭載適合離線部署的小語言模型Phi-4、語音轉文字、自動翻譯功能的飛行事件報告系統，加速填寫流程並協助地勤即時安排後續服務。

共創驗證：場域業者協作、航空多元資料整合。相較於一次性聯合多技術業者開發整合性服務，技術業者更適合從自身技術強項出發，結合前述具潛力的應用場景，設計模組化、可擴充、可與既有航空系統整合的AI服務。例如，AI影像辨識、生成式AI與語音辨識、清洗機器人、自動駕駛、氣象監測、航空合規匹配、航空系統整合、3D模擬與建模等技術領域。

為確保技術貼合場域需求，建議業者採場域共創與驗證導向的開發模式。例如在英國倫敦，AI影像監控與轉場作業預測方案即由技術業者與機場營運商、航空公司、地面服務商三方協作開發；日本業者長期與羽田機場合作，持續測試新興技術。

此外，AI訓練仰賴大量異質資料的擷取與註記，透過與場域主的合作，可取得如天氣、航班、衛星、航廈、行李處理、客流、市場票價等多元資料，進一步提升模型精準度與場景適應性。

策略對焦與落地：凝聚共識、培養AI素養、深化應用。技術導入不僅是技術問題，更是組織轉型的過程。技術業者或可攜手顧問服務業，與機場營運商、航空公司、地面服務與維修業者等相關單位，透過策略會議，聚焦數位轉型目標，盤點可優先導入的AI應用場景。

接續可透過關鍵流程人員的AI知識培訓與產業訪談，深入了解實務痛點與流程瓶頸，找出AI在航空營運切入點，進而強化特定場景的應用能力。例如，生成式AI助理可先從旅客常見問題著手，建立使用者信任與互動基礎。隨後，逐步擴展至更複雜的應用場景，如結合市場模擬與即時數據，協助最佳化票價並提出建議，甚至直接觸發票價調整等後端作業，實現AI從前台互動到後台決策的價值鏈延伸。（作者是資策會MIC產業分析師）

【未經MIC許可，不得轉載與作其他用途使用】