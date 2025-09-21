產業追蹤／低軌衛星普及台廠不缺席 深化技術與產業能量 加速應用落地

全球衛星通訊市場受到Starlink、OneWeb等低軌衛星業者帶領，持續擴大普及與用戶規模。Starlink於2025年中宣布全球用戶數超過600萬，僅上半年用戶就增加約140萬。OneWeb亦已被允許在全球約180個國家營運，預計2026年可以完成全球覆蓋。Amazon Kuiper、Telesat lightspeed等兩家低軌衛星寬頻星系業者，雖未開始提供商用服務，但皆已獲得低軌衛星通訊服務合作、採購。

商用低軌衛星加速在全球普及，如Starlink與OneWeb皆以歐美市場為初始服務啟用地點，亞洲因各國規範有差異，相對市場進入進展較慢。但2025年至今，數個亞洲市場陸續開放國際衛星通訊業者商用，進一步加速業者的商用服務拓展。

如南韓今年5月通過Starlink、OneWeb等跨境服務供應合約的申請，可開始提供服務；印度6月宣布核准Starlink在印度營運許可，這是第三家獲得在該國提供衛星網路服務許可證的公司。台灣亦由中華電信取得OneWeb低軌衛星固定通信的商用許可，預計今年在台灣提供企業、政府服務。

商用衛星服務在2025年取得重要進展外，主要國家亦致力投入自主星系或相關技術發展，除確保國家通訊韌性，亦提前布局次世代衛星通訊技術，如歐盟、中國大陸、日韓等。其中，大陸透過數個以國家資金為主的企業規劃建置低軌衛星星系，如G60星鏈、國網衛星等。

歐盟自2023年起通過歐盟安全連結計畫，旨在透過多軌道衛星通訊基礎設施，提供補充或替代關鍵電信基礎設施，提供彈性、全球性、安全、不間斷的衛星通訊解決方案。該星系將滿足政府包含經濟、安全與國防相關通訊需求。2024年歐盟啟動衛星韌性、互聯與安全（IRIS2）計畫，將部署約290顆高中低軌衛星的多軌道衛星星系，預計投入近106億歐元，由SES、Eutelsat、Hispasat等歐洲衛星營運商與航太業者、中小企業組成的SpaceRISE聯盟獲選。

今年7月更針對用戶終端與接收器開發啟動市場諮詢，透過對有意參加衛星通訊終端設計、生產或相關活動的業者進行徵求，可掌握新興通訊服務終端發展的關鍵資訊，包含衛星通訊市場、用戶終端解決方案等議題，提供後續歐盟開發與採購IRIS2星系的用戶終端參考，協助服務落地。

其他國家如日本等尚未自建星系，但對次世代衛星通訊技術研發多有著墨，包含衛星間光通訊，並推動全數位通訊衛星與量子加密衛星通訊的開發，預計2030年以前建立具競爭力與任性的次世代非地面網路（NTN）生態系。南韓2024年成立宇宙航空廳，強化整體衛星通訊發展，2025年推動以6G標準為基礎的低軌衛星通訊核心技術開發計畫，計劃未來六年投資3,200億韓元，預計開發低軌衛星、地面站與用戶終端所構成的完整通訊系統，2030年發射。

多個國際組織致力以標準化、虛擬化，降低衛星通訊網路間的壁壘，期望打破既有專有技術為主的衛星通訊生態。其中由行動通訊標準組織3GPP主導，目標將行動網路與衛星網路整合發展，以6G為重要里程碑，未來建立一個由地面與非地面網路組成的三維網路，可使通訊服務無所不在。其他如電機電子工程師學會（IEEE）陣營的Wave Consortium、數位中頻互通性聯盟（DIFI）等，皆將建立開放、簡單的共通標準，讓衛星通訊生態性健全發展。

台灣面對國際衛星通訊發展趨勢，亦積極從法規環境、技術研發、產業推動等角度促進衛星通訊技術與產業發展。首先，為形塑衛星通訊發展環境，2022年起開放多個頻段提供衛星通訊商用服務；2025年擴大開放頻率，並納入衛星行動通訊頻段，有利未來多元衛星通訊服務發展。為建立自主技術能力，亦打造B5G低軌通訊衛星，預計2027年發射。

產業界近年從替國際衛星通訊業者代工製造、零組件供應，亦逐步建立技術與產品化能量。為奠定深化衛星通訊技術與產業能量，台灣已確立次世代通訊發展方案，規劃未來六年投入270億元，加速技術研發、商用化與應用落地，建立通訊產業優勢與國際市場競爭力。然而，商用衛星通訊目前仍由歐美大廠主導，且台灣產業衛星通訊發展重點仍為出口海外市場，須持續關注國際技術發展、標準化與市場動態，確保與國際接軌。

