房地產對經濟貢獻低？估價師：央行這樣做還說嘴「這產業真悲哀」

央行在18日理監事會後參考資料指出房地產對經濟成長貢獻低，引發各界討論，高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，央行鷹派不願意善待不動產業就算了，還消遣對經濟成長率貢獻超級低，這產業真是蠻悲哀的。

央行專欄指出，2024年經濟成長率為4.84%，營建工程業與不動產業對經濟成長貢獻皆不高，分別為0.07與0.06個百分點，遠低於製造業之2.68個百分點。

陳碧源表示，眾所周知，經濟成長率就是經濟產值規模的看法，主要看國內生產毛額（GDP）的變化，經濟規模是「量」x「價」，再依物價指數調整為實質經濟產值，然後看年變化或季變化或月變化的比較。

現在，央行希望房市可以軟著陸，希望單價下跌，不然的話，誓不鬆手，價格都被央行掐死了，加上目前疲弱的內需市場，量也不易擴大，量縮加上價格被控，規模當然不可能擴大。

陳碧源表示，2024年和前一年2023年相比，再扣除物價指數，營建和不動產產業的年經濟成長率當然很低，還可以是正成長，不產生負貢獻，已經算是偷笑了，結果還被央行說嘴。

陳碧源表示，如果和前幾年一樣，不動產價格動不動價格年漲10%～30%，對經濟成長率的貢獻變大，不知央行願不願意、樂不樂見？這個產業真的蠻悲哀的，也難怪有些建商積極買賣股票，現在短線買賣股票比作房地產投資好多了。